Fenerbahçe Kayseri karşısında son saniyede yıkıldı

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, Kerem Ersoy

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustaedter, Neto, Hasan Ali Kaldırım, Dirar (Dk. 90+3 İsmail Köybaşı), Ozan Tufan (Dk. 76 Mehmet Topal), De Souza, Giuliano, Valbuena (Dk. 82 Alper Potuk), Janssen

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila Turan, Şamil Çinaz (Dk. 90+1 Stojiljkovic), Badji, Mendes (Dk. 73 Gyan), Deniz Türüç, Güray Vural (Dk. 58 Boldrin), Umut Bulut

Goller: Dk. 41 Umut Bulut, Dk. 68 Neto (Kendi kalesine), Dk. 90+5 Gyan (Kayserispor), Dk. 45 Ozan Tufan, Dk. 50 Neustaedter, Dk. 62 De Souza (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 61 Kucher (Kayserispor), Dk. 67 Neto, Dk. 88 Janssen, Dk. 90+1 Neustaedter (Fenerbahçe)

MAÇIN GOL DAKİKALARI

41. dakikada Kayserispor, mücadelede öne geçti. Neustaedter'in hatasını değerlendirerek topu kapan Umut Bulut, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Deneyimli oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

45. dakikada Fenerbahçe, skora denge getirdi. Hasan Ali Kaldırım'ın ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Valbuena, pasını penaltı noktası civarındaki Ozan Tufan'a çıkardı. Bu oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'un sağından filelere gitti: 1-1

50. dakikada Fenerbahçe, müsabakada 2-1 öne geçti. Hasan Ali Kaldırım'ın soldan pasında ceza sahasında Janssen'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi. Soldan Valbuena'nın kullandığı kornerde ön direkte Ozan Tufan'ın kafayla aşırttığı topu Neustaedter, altıpas üzerinde kafayla filelere gönderdi.

62. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valbuena, uzak mesafeye rağmen meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Bu oyuncunun şutunda yan direkten dönen topu altıpas gerisinde De Souza tamamladı ve fileleri havalandırdı: 3-1

68. dakikada Kayserispor, farkı 1'e indirdi. Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı serbest vuruşta altıpas içindeki Neto'nun uzaklaştırmak istediği top kendi ağlarına gitti: 3-2

90+5. dakikada Kayserispor, mücadelede beraberliği yakaladı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı frikikte Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top, arka direkteki Kana Bıyık'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlağı altıpas içindeki Gyan kafayla ağlara yolladı: 3-3





CUMHURİYET BAYRAMI STATTA KUTLANDI

Süper Lig 10'uncu haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan maç öncesi, sarı-lacivertli taraftarlar coşkuyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Tribünlerde yapılan koreografide "Yaşasın Cumhuriyet" ve "Bazı emanetler vardır, bizleri ayakta tutan" sözleri paylaşıldı. Taraftarlar, İzmir Marşı'ndan 10'uncu Yıl Marşı'na, birçok marş söyledi.



KARABAĞ'A DESTEK

Azerbaycan ekiplerinden Karabağ'da taraftarların, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atletico Madrid mücadelesinde yaptığı koreografi ile ilgili yazılan bir yazı sosyal medyada çok tepki görürken, Fenerbahçeli taraftarlar hazırladığı pankart ile Karabağ'a destek oldu. Tribünlere asılan pankartta, "Karabağ gönlümüzdesin" yazarken, Azeri ekibine destek mesajı verildi.



KOCAMAN DERBİ 11'İNİ BOZMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımının Süper Lig 9'uncu haftasında Galatasaray deplasmanına çıktığı maçın ilk 11'inden değişikliğe gitmedi. Sarı-lacivertli ekip Kayserispor maçına; Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Janssen ilk 11'i ile çıktı.



U21'DE KAZANAN FENERBAHÇE

U21 Ligi 10'uncu hafta mücadelesinde, Fenerbahçe, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesileri'nde oynanan müsabakada, sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 4'üncü ve 75'inci dakikalarda Yusuf kaydetti. Bu sonuçla puanını 21'e yükselten Fenerbahçe, ikinci sıraya yerleşti.