Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında kupa maçına çıkıyor! iddaa'da TEK MAÇ...

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KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE

Finansal sıkıntılar nedeniyle ligin ilk yarısında çok zorlu dönemler geçiren Kayserispor, son sırada 2020’ye girerken kupada ise son 16 turuna kadar gelmeyi başardı.

Ligin ilk yarısında iki kez antrenör değişikliğine giden Kayserispor, üçüncü değişikliğini yaptı ve takımın başına Robert Prosinceki’yi getirdi. Şehre yabancı olmayan Hırvat antrenör, 2012/13 yılında da takımın başındaydı.

Transfer yasağını kaldıran Kayserispor, Cenk Şahin, Zoran Kvrzic ve Muris Mesanovic gibi isimleri kadrosuna kattı ancak bu isimlere henüz lisans çıkartılmadı.

Devre arasına Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı galibiyetle giren Fenerbahçe, bu sonuçla zirvenin 6 puan gerisinde takibini sürdürmüştü.

Kupada iki tur geçen Sarı Lacivertliler, oynadığı 3 maçı da en az 2 farklı kazandı.

Sakatlığı süren Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Victor Moses’ın yanı sıra lisansı çıkartılmayan yeni transfer Simon Falette maç kadrosuna alınmadı.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki ekip arasındaki son 5 maçta Fenerbahçe sadece 1 kez kazanabildi.

- Kayserispor’un oynadığı son 9 resmi maçın 8’i "2.5 ÜST" bitti.

- Fenerbahçe’nin oynadığı son 7 resmi maçın 6’sı "2.5 ÜST" bitti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu kupa maçını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Fenerbahçe’nin mücadeleyi 3 veya daha farklı kazanması yönünde.

Üyelerin yaklaşık %32’si konuk ekibin en azından 3 farklı galibiyetle sahadan ayrılacağını düşünüyor...

Garantiye giden Misli.com üyeleri ise %28’lik bir oranla "Fenerbahçe kazanır - 1,15" tercihini kuponlarına eklemiş.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ERTAN SÜZGÜN'ÜN TERCİHİ...

Fenerbahçe’de takımda ayrılması gündemde olan Adil Rami, Alper Potuk ve Mehmet Ekici maç kadrosunda yer alıyor. Kayserispor’un asıl amacı ise ligde kalmak!

Sarı lacivertlilerin ilk maçta kazanarak rövanş öncesi avantaj elde edeceğini düşünüyorum. Oran yükseltmek adına gol üstü tercihleriyle Fenerbahçe galibiyetini birleştirebilirsiniz...

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Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Deniz Türüç'ün hikayesini izleyelim...