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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.11.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında! iddaa'da yüksek oranlı tercih...

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Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında! iddaa'da yüksek oranlı tercih...

Kayserispor ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 10. haftasında Kayseri’de karşı karşıya geliyor! Çıkacak sonuca göre liderliğin de el değiştirebileceği mücadelenin heyecanı çok sayıda Canlı Bahis seçeneğiyle yine Misli.com’da yaşanacak...

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE

Lige zor bir fikstürle başlamasına rağmen üst sıralarda tutunmayı başaran Fenerbahçe, liderlik maçına çıkıyor.

İki haftadır kazanan Sarı-lacivertliler, galibiyeti bulunmayan ve son sırada yer alan Kayserispor’u da yendiği takdirde Alanyaspor’u 1 puanla geçerek liderliğe yükselecek.

Fenerbahçe’de Max Kruse ve Tarsus İdman Yurdu karşısında sakatlanan Adil Rami kadroya alınmadı. Nabil Dirar ve Harun Tekin ise deplasman kafilesinde yer aldı.

Son dönemde savunma tandemini Serdar-Zanka ikilisiyle kuran Ersun Yanal, ileri uçta ise Kruse’nin yokluğunda 4-1-4-1 dizilişini uyguluyor.

Kayserispor’da ise Samet Aybaba, alınan kötü sonuçların ardından istifa etmişti. Takımın başına Bülent Uygun’u göreve getireren Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki galibiyetsiz tek takım ve bu hafta sürpriz yapmak amacıyla sahaya çıkacaklar.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Fenerbahçe’nin bu sezon deplasmanda çıktığı 5 resmi maçın 4’ünde 2.5 gol barajı aşıldı.

- Kayserispor, Antalyaspor ile birlikte ligin en çok gol yiyen takımı.

- Kayserispor’un ligde çıktığı son 7 maçın da ilk yarılarında gol oldu.

- Fenerbahçe’nin ligde bu sezon çıktığı 9 maçın 8’inin ilk yarısında gol atılırken, bu 8 maçın 5’inin ilk yarısında ise en az 2 gol atıldı.

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında iddaada yüksek oranlı tercih...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Süper Lig’deki bu kritik karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyeleri ezici çoğunlukla Fenerbahçe galibiyetine yönelmiş durumda!

Canlı Bahis ve Tek Maç olarak da oynanabilen mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %67’si Sarı-lacivertlilerin kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ’ÜN TERCİHİ

Fenerbahçe istekli oyununu sürdürüyor. Konyaspor'u farklı geçen sarı lacivertliler, Kayserispor deplasmanında da galip gelerek seri yapmak isteyecektir.

Fenerbahçe'nin galibiyetinin yanında sürpriz olarak "İYX/MS2" 2 seçeneğini de oynayabilirsiniz.

Bu mücadelede savunmaların hatalarıyla KGV da olacaktır.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Sakatlığını atlatan Nabil Dirar'ın Monaco günlerinden... Harika bir gol, izleyelim!

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