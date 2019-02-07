Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında! iddaa oranı düşüyor...
Üst üste 2 maç kazanarak alt sıralardan üst sıralara tırmanışa geçen Fenerbahçe, Hikmet Karaman ile çıktığı 6 lig maçını da kaybetmeyen Kayserispor'a konuk oluyor. Son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Hikmet Karaman ile çıktığı 6 lig maçını da kaybetmeyen Kayserispor, 22 puanla 14. sırada yer alıyor. (2 galibiyet - 4 beraberlik)
- Bilal Başacıkoğlu sakat, son 3 maçta görev yapmayan Asamoah Gyan ise maç saati netleşecek.
- Sezonun ilk maçını kazanan Kayserispor, Kayseri'de oynadığı son 4 Fenerbahçe maçının ise 3'ünü kaybetti.
Fenerbahçe
- Üst üste 2 maç kazanarak alt sıralardan üst sıralara tırmanışa geçen Fenerbahçe'de Mehmet Topal cezalı.
- TFF'ye verilen 28 kişilik oyuncu listesinin dışında kalan Yassine Benzia ve sakatlığı devam eden Sadık Çiftpınar da deplasmana götürülmedi. Kafilede yer alan Michael Frey ve Harun Tekin için ise maç saatini bekleyeceğiz.
- Ligde oynadığı son 7 deplasmanda galibiyet yüzü göremeyen sarı lacivertliler'in iddaa oranı 1,85'ten açılmıştı - 1,80'e geriledi!
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