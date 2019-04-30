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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
30.04.2019 - 20:30, Son Güncelleme:

Fenerbahçe kaybetti, seride durum eşitlendi

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Fenerbahçe kaybetti, seride durum eşitlendi

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Arkas Spor, Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.

Efeler Ligi play-off final etabı dördüncü maçında Arkas Spor evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. 

Efeler Ligi play-off final etabında ilk 2 karşılaşmayı kaybeden Arkas Spor durumu eşitledi. Serinin dördüncü maçında Fenerbahçe’yi konuk eden İzmir ekibi mücadeleden 3-0 galip ayrılarak seriyi 2-2’ye getirmeyi başardı.

Öte yandan bir önceki karşılaşmada diskalifiye edilen Arkas Spor Antrenörü Gleen Hoag cezası sebebiyle takımının başında yer alamadı. Hoag karşılaşmayı televizyondan takip etti. 

Arkas Spor-Fenerbahçe maçı cumartesi günü oynanacak

Voleybol Efeler Ligi şampiyonunun belirleneceği Arkas Spor ile Fenerbahçe arasındaki play-off final serisinin son maçı 4 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Arkas Spor ile Fenerbahçe arasında daha önce cuma günü oynanacağı açıklanan play-off final serisinin beşinci ve son maçının günü değişti.

Müsabaka 4 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde yapılacak. 

Karşılaşmayı kazanacak ekip 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayacak. 

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venüs Spor Kompleksi 
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Yılmaz Duman 
Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Radke, Taht, Hasan Sıkar, Adis Lagumdzija (Burak Mert, Bravo) 
Fenerbahçe: Oğuzhan, Ulaş, Klinkenberg, Emre, Ter Maat, Hidalgo, Ahmet, (Ferhat, İzzet, Oğulcan, İzzet) 
Setler: 25-19, 26-24, 25-18 
Süre: 80 dakika (25, 30, 25) 

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