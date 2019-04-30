Fenerbahçe kaybetti, seride durum eşitlendi
Voleybol Efeler Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Arkas Spor, Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.
Efeler Ligi play-off final etabı dördüncü maçında Arkas Spor evinde Fenerbahçe’yi ağırladı.
Efeler Ligi play-off final etabında ilk 2 karşılaşmayı kaybeden Arkas Spor durumu eşitledi. Serinin dördüncü maçında Fenerbahçe’yi konuk eden İzmir ekibi mücadeleden 3-0 galip ayrılarak seriyi 2-2’ye getirmeyi başardı.
Öte yandan bir önceki karşılaşmada diskalifiye edilen Arkas Spor Antrenörü Gleen Hoag cezası sebebiyle takımının başında yer alamadı. Hoag karşılaşmayı televizyondan takip etti.
Arkas Spor-Fenerbahçe maçı cumartesi günü oynanacak
Voleybol Efeler Ligi şampiyonunun belirleneceği Arkas Spor ile Fenerbahçe arasındaki play-off final serisinin son maçı 4 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
Arkas Spor ile Fenerbahçe arasında daha önce cuma günü oynanacağı açıklanan play-off final serisinin beşinci ve son maçının günü değişti.
Müsabaka 4 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde yapılacak.
Karşılaşmayı kazanacak ekip 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayacak.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venüs Spor Kompleksi
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Yılmaz Duman
Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Radke, Taht, Hasan Sıkar, Adis Lagumdzija (Burak Mert, Bravo)
Fenerbahçe: Oğuzhan, Ulaş, Klinkenberg, Emre, Ter Maat, Hidalgo, Ahmet, (Ferhat, İzzet, Oğulcan, İzzet)
Setler: 25-19, 26-24, 25-18
Süre: 80 dakika (25, 30, 25)
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