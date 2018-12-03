Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig heyecanı Fenerbahçe - Kasımpaşa maçıyla devam ediyor. Süper Lig'te alt sıralamalardan kurtulmak isteyen Fenerbahçe, ligin 14. Haftasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Koeman ve öğrencileri şimdi Kasımpaşa’yı devirerek ligde yara sarmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı için nefesler tutuldu. Zorlu bir mücadeleden galibiyetle ayrılarak taraflarının yüzünü güldürmek isteyen Kasımpaşa, Sarı-Lacivertli takıma konuk olacak. Aldıkları kırmızı kar nedeniyle cezalı olan Roberto Soldado ve Jailson Marques Siqueira Fenerbahçe kadrosunda yer alamayacak, ayrıca sakatlıkları devam eden Alper Potuk, Andre Ayew ve Tolga ve Ciğerci de sahada bulunamayacak. Peki, önemli eksiklerin bulunduğu Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Ülker Stadı'nda bu akşam saat 20:00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. KarşılaşmayıYaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Fenerbahçe - Kasımpaşa muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe: Harun, Şener (İsla), Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M.Topal, Eljif, Barış, Slimani (Benzia), Valbuena, Frey
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Ben Yo ussef, Veysel, Özgür (Veigneau), Sadiku, Pavelka, Tarkan, Eduok, Trezeguet, Diagne
Fenerbahçe'de son dakika!
Sarı-Lacivertliler’de derbi cezalıları Jailson ve Roberto Soldado bu akşam da görev yapamayacak. Trabzon’da el parmağı kırılan Andre Ayew ile sakatlıkları devam eden Alper Potuk ve Oğuz Kağan Güçtekin; Kasımpaşa karşısında takımlarını yalnız bırakacak.
Kasımpaşa'da son dakika
Mustafa Denizli, kritik karşılaşmada 3 oyuncusundan yoksun olacak. Sakatlıkları bulunan kanat oyuncusu İlhan Depe, orta sahada görev yapan Abdul Khalili ve stoper Uğurcan Yazgılı bu akşam forma giyemeyecek. Sol bek Olivier Veignenu’nun durumu maç saatinde belli olacak. Koita ve Özgür ise iyileşti.
Fenerbahçe - Kasımpaşa, Süper Lig Puan Durumu
Spor Toto Süper Lig 2018/2019 Sezonu 14. Hafta mücadelesinde, 13 puan -5 averaj ile 15. sırada yer alan Fenerbahçe, 25 puan 10 averaj ile 2. sırada yer alan Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe kazanırsa 13. sıraya yükselecek. Kasımpaşa kazanırsa puanını 28 yapacak ve lider Başakşehir'in 2 puan gerisinde yer alacak.
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