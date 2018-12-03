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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
03.12.2018 - 12:18, Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig heyecanı Fenerbahçe - Kasımpaşa maçıyla devam ediyor. Süper Lig'te alt sıralamalardan kurtulmak isteyen Fenerbahçe, ligin 14. Haftasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Koeman ve öğrencileri şimdi Kasımpaşa’yı devirerek ligde yara sarmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı için nefesler tutuldu. Zorlu bir mücadeleden galibiyetle ayrılarak taraflarının yüzünü güldürmek isteyen Kasımpaşa, Sarı-Lacivertli takıma konuk olacak. Aldıkları kırmızı kar nedeniyle cezalı olan Roberto Soldado ve Jailson Marques Siqueira Fenerbahçe kadrosunda yer alamayacak, ayrıca sakatlıkları devam eden Alper Potuk, Andre Ayew ve Tolga ve Ciğerci de sahada bulunamayacak. Peki, önemli eksiklerin bulunduğu Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Ülker Stadı'nda bu akşam saat 20:00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. KarşılaşmayıYaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Fenerbahçe - Kasımpaşa muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Harun, Şener (İsla), Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M.Topal, Eljif, Barış, Slimani (Benzia), Valbuena, Frey
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Ben Yo ussef, Veysel, Özgür (Veigneau), Sadiku, Pavelka, Tarkan, Eduok, Trezeguet, Diagne

Fenerbahçe'de son dakika!

Sarı-Lacivertliler’de derbi cezalıları Jailson ve Roberto Soldado bu akşam da görev yapamayacak. Trabzon’da el parmağı kırılan Andre Ayew ile sakatlıkları devam eden Alper Potuk ve Oğuz Kağan Güçtekin; Kasımpaşa karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

Kasımpaşa'da son dakika

Mustafa Denizli, kritik karşılaşmada 3 oyuncusundan yoksun olacak. Sakatlıkları bulunan kanat oyuncusu İlhan Depe, orta sahada görev yapan Abdul Khalili ve stoper Uğurcan Yazgılı bu akşam forma giyemeyecek. Sol bek Olivier Veignenu’nun durumu maç saatinde belli olacak. Koita ve Özgür ise iyileşti.

Fenerbahçe - Kasımpaşa, Süper Lig Puan Durumu

Spor Toto Süper Lig 2018/2019 Sezonu 14. Hafta mücadelesinde, 13 puan -5 averaj ile 15. sırada yer alan Fenerbahçe, 25 puan 10 averaj ile 2. sırada yer alan Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe kazanırsa 13. sıraya yükselecek. Kasımpaşa kazanırsa puanını 28 yapacak ve lider Başakşehir'in 2 puan gerisinde yer alacak.

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