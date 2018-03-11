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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Basketbol HaberleriFenerbahçe, Karşıyaka'da zafere koştu!
Basketbol Fenerbahçe, Karşıyaka'da zafere koştu!
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DHA
11.03.2018 - 21:48, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Karşıyaka'da zafere koştu!

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Fenerbahçe, Karşıyaka'da zafere koştu!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe Doğuş, Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda 74-69 mağlup etti.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Serhat Büker (xx), Alper Altuğ Köselerli (xx), Halil Baldemir (xx)
PINAR KARŞIYAKA: Berk (xxx) 11, Erdi (x), Kennedy (xxx) 22, Jones (xx) 10, Banic (xxx) 12, Metin (xx) 8,Wood (x) 5, Alp (x) 1
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Dixon (x) 3, Nunnaly (xxx) 12, Guduric (xxx) 11, Thompson (x) 4, Vesely (xx) 6, Wannamaker (xxx) 16, Melli (xx) 6, Melih (xxx) 14, Sinan (xx), Ahmet (x) 2 1. PERİYOT: 12-15 İLK YARI: 29-34 3. PERİYOT: 49-55

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçta Wannamaker 16, Melih 14 sayıyla oynadı. Waters'ın kadro dışı kaldığı ev sahibi Pınar Karşıyaka'da 2 aylık sakatlıktan çıkıp hazır olmayan Allen da forma giyemedi. Bu skorla üst üste 3. yenilgisini alan Karşıyaka, 6 galibiyetle alt sıralarda kalırken lig ve Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe son 14 maçta 13 galibiyetle zirvedeki yerini korudu. Kanarya ligde toplamda 17 galibiyete ulaştı.

BÜYÜK ÇEKİŞME
Maçın başında iki ekip pota altından karşılıklı basketler boldu. Eşitliği Fenerbahçe'den Dixon ve Wannamaker'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu üst üste 3 basket bozdu. Sarı-lacivertli ekip, bu sayılarla ilk 10 dakikayı 15-12 önde tamamladı. İkinci periyotta Karşıyaka'nın eşitliği yakalamaya çalıştığı bölümlerde Wannamaker, Melih ve Nunnaly, 3 sayılık isabetlerle takımlarını önde tuttu. İlk yarı sonunda soyunma odasına 5 sayı farkla, 34-29 sarı-lacivertli ekip üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyodun bitimine 3 dakika 26 saniye kala Pınar Karşıyaka, Kennedy'nin serbest atışlarıyla 44-44 beraberliği yakaladı.

Fenerbahçe bu dakikadan sonra Melih'in 5 sayısıyla yeniden öne geçti. Son 10 dakika 55-49 konuk ekip üstünlüğüyle başladı. Son periyotta taraftarının müthiş desteğini arkasına alan Karşıyaka, bitime 5 dakika 28 saniye kala Kennedy'nin serbest atıştan bulduğu sayıyla önce oyuna yine eşitlik getirdi, ardından aynı basketbolcuyla ilk periyottan sonra ilk kez 59-58 öne geçti. Son bölümde Guduric'le çok kritik bir 3 sayılık basket bularak tekrar üstünlüğü yakalayan Fenerbahçe, hata yapmayıp salondan 74-69 galip ayrıldı.

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