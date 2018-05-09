'Fenerbahçe karşısında iyi bir oyun ortaya koyduk'
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un kulüp başkanı Akgün Altuğ, ligin 29. haftasında 83-79 mağlup oldukları Fenerbahçe Doğuş maçında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.
Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, Fenerbahçe Doğuş karşısında maç boyunca geri adım atmadıklarını vurgulayarak, karşılaşma boyunca takıma büyük destek veren taraftarlarına teşekkür etti.
Mücadelenin zor geçeceğini bildiklerini vurgulayan Altuğ, şunları kaydetti:
"Çok önemli oyuncuları kadrosunda bulunduran Fenerbahçe karşısında iyi bir mücadele örneği sergiledik. Maç boyunca geri adım atmadık. Zaman zaman fark açılmasına rağmen karşılaşmaya ortak olduk ancak bir türlü öne geçmeyi başaramadık ve 4 farkla parkeden mağlubiyetle ayrıldık. Sporda yenmek kadar yenilmek de doğal bir şeydir fakat basketbolseverlere güzel bir maç izlettiren teknik ekibimize ve sporcularımıza şükranlarımı sunuyorum. Fenerbahçe karşısında iyi bir oyun ortaya koyduk. Şimdi son maçımızı Eskişehir'le oynayacağız. Ardından şehrimize ilk play-off heyecanını yaşatacağız."
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