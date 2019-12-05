Fenerbahçe, kaptanı Birsel için jübile organizasyonu yapacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriFenerbahçe, kaptanı Birsel için jübile organizasyonu yapacak
GeriBasketbol Fenerbahçe, kaptanı Birsel için jübile organizasyonu yapacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
05.12.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, kaptanı Birsel için jübile organizasyonu yapacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe, kaptanı Birsel için jübile organizasyonu yapacak

Fenerbahçe Kulübü, efsane kaptan Birsel Vardarlı Demirmen’in elde ettiği sayısız başarılarını onurlandırmak adına 22 Aralık 2019 Pazar günü saat 15.15’te Fenerbahçe Ülker Arena Metro Enerji Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Öznur Kablo - Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması öncesinde jübile organizasyonu düzenleyecek.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz; 13 yıl boyunca formamızı gururla taşıyarak Haziran ayında kariyerini noktalayan efsane kaptanımız Birsel Vardarlı Demirmen’in spor hayatını ve armamızla elde ettiği sayısız başarılarını onurlandırmak adına 22 Aralık 2019 Pazar günü saat 15.15’te Fenerbahçe Ülker Arena Metro Enerji Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Öznur Kablo - Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması öncesinde jübile organizasyonu düzenlemeye hazırlanıyor.

Gerek parkedeki oyun anlayışı gerekse parke dışındaki özek hayatı, karakteri ve duruşuyla Fenerbahçeliliği tüm aidiyetiyle yaşayan, Kulübümüzü en iyi şekilde temsil eden ve kendinden sonraki nesillere örnek olacağına inandığımız kaptanımız Birsel Vardarlı Demirmen’in 7 numaralı Çubuklu forması, gerçekleşecek jübilenin ardından özel bir törenle salonumuza asılacak.

Birsel Vardarlı Demirmen’e adanacak ve onunla anılacak 7 numaralı forma bundan sonra hiç giyilmeyecek…

Fenerbahçemizin unutulmaz sporcuları arasında yerini alan kaptanımız Birsel Vardarlı Demirmen’in başarılarını, azmini, hırsını ve Fenerbahçe’ye olan tutkusunu son bir kez alkışlamak, son maçında Birsel’imizi onurlandırmak üzere 22 Aralık 2019 Pazar günü Fenerbahçe Ülker Arena Metro Enerji Salonu’nda buluşuyoruz.

Her şey için bir kez daha teşekkürler kaptan! Yolun açık olsun.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Birsel Vardarlı Demirmen hakkında

Tüm branşlar göz önüne alındığında tarihimizde;

En fazla resmi maça çıkan (675)

En fazla Türkiye Şampiyonluğu yaşayan (10)

En fazla kupa kazanan (22)

(10 Türkiye Şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası)

oyuncumuz ve kaptanımız olan Birsel Vardarlı Demirmen, 6 kez EuroLeague Women Final4’da yer aldı, 3 kez de EuroLeague Women Final'i oynadı."

Fenerbahçe, kaptanı Birsel için jübile organizasyonu yapacak

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle