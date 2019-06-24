Fenerbahçe, kaleci Altay'ın peşinde
Yanal, Ankaragücü'nün genç file bekçisini çok istiyor.
VOLKAN Demirel konusunun halen çözüme kavuşmaması nedeniyle kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’nin ismi bir süredir, özellikle teknik direktör Ersun Yanal’ın çok istediği Ankaragücü’nün 21 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır’la anılıyor.
Hatta iddialara göre iki kulüp 1.5 milyon Euro
bonservis bedeli karşılığında prensip anlaşmasına vardı. Konuyla ilgili ulaşılan Ankaragücü kaynakları ise Fenerbahçe’den kendilerine herhangi bir resmi teklif gelmediğini belirtti. Geride kalan sezonda 19 maçta 29 gol yiyen ve 6 karşılaşmada kalesini rakiplere kapatan Altay’la Beşiktaş ve Galatasaray’ın ilgilendiği de konuşuluyor.
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