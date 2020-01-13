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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.01.2020 - 20:45,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi

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Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında taraftarlar karşıladı. Kafile, güvenlik önlemleri altında otobüsle konaklayacağı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı.

Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak.

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