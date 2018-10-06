Fenerbahçe Kadıköy'de, Başakşehir'i ağırlıyor! Kritik randevu...
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Ligde son olarak Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı mağlup ederek moral bulmuştu.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 7 puanla 14. sırada giriyor.
Bu sezon henüz üst üste 2 maç kazanamayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'i yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor.
Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir'in ise karşılaşma öncesinde 14 puanı bulunuyor.
Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde Tolga Ciğerci dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde süresiz kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar da önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.
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