Vincent Janssen Fenerbahçe'de... Vincent Janssen kimdir?

Janssen, 2015-2016 sezonunda AZ Alkmaar formasıyla Hollanda Ligi'nde çıktığı 34 maçta 27 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu performansı sonrasında 22 milyon Euro bonservis ücretiyle Tottenham'a transfer olan golcü oyuncu 2016-2017 sezonunda toplam 38 maçta 6 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.
İşte Fenerbahçe Kulübü'nden Vincent Janssen transferiyle ilgili yapılan açıklama;
Kulübümüz, Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur ve Hollanda Milli Takımı’nın forvet oyuncusu Vincent Janssen’in kiralanması konusunda, oyuncunun kendisi ve kulübü ile prensip olarak anlaşmaya varmıştır.
23 yaşındaki golcü oyuncu, bugün saat 12:30’da İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelecek ve görüşmelere İstanbul’da devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
VINCENT JANSSEN KİMDİR?
Doğum tarihi: 15 Haziran 1994 (23 yaşında)
Doğduğu il: Heesch / Hollanda
Boyu: 1,85 m
Uyruğu: Hollanda
Mevki: Forvet - Santrfor
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 13,00 milyon €
Oynadığı takımlar: Feyenoord U19, Almere City, AZ Alkmaar, Tottenham
Performans: 178 maç 76 gol 23 asist