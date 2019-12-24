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Futbol
24.12.2019 - 22:39, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, James Nunnally içim resmi teklifi yaptı!

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Fenerbahçe, James Nunnally içim resmi teklifi yaptı!

Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu James Nunnally'nin transferi için resmen harekete geçti.

Spor Arena Dış Haberler - Fenerbahçe Beko'da transfer çalışmalar çalışmaları sürüyor. Stimac ile yollarını ayıran ve Malcolm Thomas'ı renklerine bağlayan sarı-lacivertli takım eski oyuncusu Nunnally'i listesine aldı.

Sportando'nun haberine göre; Fenerbahçe Beko, Nunnally'e sezonun kalan bölümü için 300 bin dolarlık teklif sundu.

Haberde; Çin ekibi hanghai Sharks'ın, maaşında büyük bir indirime gitmedikçe oyuncunun ayrılmasına izin vermeyeceği ancak görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

 

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