Fenerbahçe Jailson transferini resmen açıkladı!
Sarı-lacivertli kulüp Brezilya'da forma giyen genç futbolcu Jailson'ın transferini resmi yayın organlarından açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:
"Kulübümüz, Brezilya’nın Gremio takımında forma giyen orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira’yı bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır.
Oyuncunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşme imzalanacaktır." denildi.
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