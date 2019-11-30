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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.11.2019 - 03:54, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye konuk oluyor! iddaa'da öne çıkan...

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Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye konuk oluyor! iddaa'da öne çıkan...

Süper Lig'de haftanın en kritik maçlarından birinde Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye konuk oluyor! Zorlu mücadelenin heyecanını Canlı Bahis'le her zaman olduğu gibi Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da...

GÖZTEPE - FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu ile bir penaltı atışından yararlanamadığı maçta, Yeni Malatyaspor ile 0-0 beraber kalan Fenerbahçe, 13. haftaya girerken zirvenin 3 puan gerisinde yer alıyordu.

Max Kruse ve Vedat Muriqi'nin de iyileşmesiyle İzmir deplasmanına giden kafilede sadece sakat Mevlüt Erdinç ile cezalı Mauricio Isla yer almadı.

Geçtiğimiz sezon Bornova Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0 kazanan Göztepe ise, geçtiğimiz hafta Alanyaspor'u deplasmanda yenerek dikkatleri üzerine çekti.

İlhan Palut yönetiminde çıktıkları 2 önemli maçtan (Yeni Malatyaspor ile birlikte) 4 puan çıkartmayı başaran İzmir'in sarı kırmızılı ekibi, puan tablosunda da ilk 10'a adım atmasını bildi.

Sakatlığı devam eden Poko dışında takımda önemli bir eksik bulunmuyor. Alanyaspor karşısında cezası sebebiyle forma giyemeyen Alpaslan Öztürk kadroya geri dönecek.

CANLI BAHİS İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER BURADA!

- İki takım arasında son 2 sezonda oynanan 4 maçta deplasman ekipleri hiç kazanamadı.

- Fenerbahçe bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçın 4'ünde ilk yarılara eşitlikle girdi.

- Sezonun ilk 4 maçını boş geçen Göztepe, son 8 maçta gol bulmayı başardı.

- Fenerbahçe, Süper Lig'in en çok topa sahip olan, en yüksek isabetli pas yüzdesiyle oynayan ve rakip ceza sahasından en fazla buluşan takımı.

Fenerbahçe, İzmirde Göztepeye konuk oluyor iddaada öne çıkan...

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’da Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle oynanabilecek heyecan dolu bu kritik karşılaşmaya büyük ilgi var!

Mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %72'den fazlası Fenerbahçe'nin maçtan galip ayrılan taraf olacağını düşünüyor.

Garantiye gitmek isteyen üyelerin öne çıkardığı tercih ise "0,2 Çifte Şans" olarak göze çarpıyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ'ÜN TERCİHİ...

Fenerbahçe deplasmandaki şanssızlığını kırmak için sahaya çıkacak. Göztepe, geçen hafta yeni teknik direktörü İlhan Palut ile Alanyaspor'u mağlup ederek sürpriz yaptı.

Sarı lacivertli ekip, Vedat Muriqi ve Kruse'nin de dönüşüyle KGV seçeneği bu karşılaşma için ideal konumda.

Aynı zamanda 2.5 ÜST de...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Fenerbahçe, İzmirde Göztepeye konuk oluyor iddaada öne çıkan...

Göztepe, yeni yılda evine dönecek!

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