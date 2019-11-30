Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye konuk oluyor! iddaa'da öne çıkan...
Süper Lig'de haftanın en kritik maçlarından birinde Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye konuk oluyor! Zorlu mücadelenin heyecanını Canlı Bahis'le her zaman olduğu gibi Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da...
Emre Belözoğlu ile bir penaltı atışından yararlanamadığı maçta, Yeni Malatyaspor ile 0-0 beraber kalan Fenerbahçe, 13. haftaya girerken zirvenin 3 puan gerisinde yer alıyordu.
Max Kruse ve Vedat Muriqi'nin de iyileşmesiyle İzmir deplasmanına giden kafilede sadece sakat Mevlüt Erdinç ile cezalı Mauricio Isla yer almadı.
Geçtiğimiz sezon Bornova Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0 kazanan Göztepe ise, geçtiğimiz hafta Alanyaspor'u deplasmanda yenerek dikkatleri üzerine çekti.
İlhan Palut yönetiminde çıktıkları 2 önemli maçtan (Yeni Malatyaspor ile birlikte) 4 puan çıkartmayı başaran İzmir'in sarı kırmızılı ekibi, puan tablosunda da ilk 10'a adım atmasını bildi.
Sakatlığı devam eden Poko dışında takımda önemli bir eksik bulunmuyor. Alanyaspor karşısında cezası sebebiyle forma giyemeyen Alpaslan Öztürk kadroya geri dönecek.
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- İki takım arasında son 2 sezonda oynanan 4 maçta deplasman ekipleri hiç kazanamadı.
- Fenerbahçe bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçın 4'ünde ilk yarılara eşitlikle girdi.
- Sezonun ilk 4 maçını boş geçen Göztepe, son 8 maçta gol bulmayı başardı.
- Fenerbahçe, Süper Lig'in en çok topa sahip olan, en yüksek isabetli pas yüzdesiyle oynayan ve rakip ceza sahasından en fazla buluşan takımı.
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Mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %72'den fazlası Fenerbahçe'nin maçtan galip ayrılan taraf olacağını düşünüyor.
Garantiye gitmek isteyen üyelerin öne çıkardığı tercih ise "0,2 Çifte Şans" olarak göze çarpıyor.
MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ'ÜN TERCİHİ...
Fenerbahçe deplasmandaki şanssızlığını kırmak için sahaya çıkacak. Göztepe, geçen hafta yeni teknik direktörü İlhan Palut ile Alanyaspor'u mağlup ederek sürpriz yaptı.
Sarı lacivertli ekip, Vedat Muriqi ve Kruse'nin de dönüşüyle KGV seçeneği bu karşılaşma için ideal konumda.
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Göztepe, yeni yılda evine dönecek!
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