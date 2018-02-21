Fenerbahçe, İtalya deplasmanında!
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Sarı-lacivertli kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Igor Gorgonzola'ya konuk olacak
Novara kentindeki Spor Sarayı Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, (TSİ) 22.30'da başlayacak.
B Grubu'nda 5. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:
Takım Maç G M Puan
1. Imoco Volley 4 4 0 10
2. Igor Gorgonzola 4 3 1 8
3. Fenerbahçe 4 1 3 6
4. Agel 4 0 4 0
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