Fenerbahçe, İtalya deplasmanında!
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda İtalyan ekibi Sir Colussi Sicoma ile karşı karşıya gelecek.
Perugia kentindeki Evangelisti Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak.
Organizasyonda yaptığı 4 maçı da kaybeden sarı-lacivertli ekip, grubun son sırasında yer alıyor. İtalyan ekibi ise 4 maçta 4 galibiyetle 2. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe sahasındaki maçta İtalyan ekibine, 3-0 kaybetmişti. Sarı-lacivertli ekibin gruptan çıkma şansı kalmadı.
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