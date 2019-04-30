Fenerbahçe İsviçreli stoper Timm Klose'nin peşinde
Fenerbahçe yeni sezon için birden fazla mevkide oynayabilecek 'joker' özellikli isimlerden arıyor.
Adı öne çıkan oyunculardan birisinin Championship takımlarından Norwich'te forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Timm Klose olduğu iddia edildi.
1.95'lik Klose stoper, sağ bek ve ön liberoda görev alabiliyor. Bu sezon Norwich'te 4 gol ve 1 asist gerçekleştirdi. İsviçre Milli Takımı'nda da 17 kez forma giyen oyuncunun menajeri Michael Frey'in de menajerliğini üstlenen Gaetano Giallanza.
Sportif direktör Damien Comolli ile Giallanza'nın eski dostluklarının bulunması bu transferde avantaj olarak kabul ediliyor.
9 Mayıs'ta 31 yaşına girecek olan Klose ile İskoç ekibi Glasgow Rangers da ilgileniyor. Ayrıca Norwich'in de yeni kontrat önermeyi düşündüğü Ada basınında dile getiriliyor.
Fenerbahçe'nin bonservis bedeli ödemeyeceği için Klose'a cazip bir teklif yaparak, öne çıkabileceği ifade edildi.
Tecrübeli futbolcunun şu anki piyasa değeri 3.5 milyon euro.
2016'da Wolfsburg'dan 11 milyon euro bonservis bedeliyle Norwich'e giden Timm Klose futbola 2004'te FC Basel'de başladı. Kariyerinde Nürnberg, FC Thun, BSC Old Boys takımlarında da forma giyen oyuncu bu sezon 33 maçta sadece 2 kez sarı kart gördü.
Almanya'da doğan Timm Klose, İsviçre vatandaşı. 1.95 boyuyla hava toplarında oldukça etkili bir isim.
Çok yönlü oyuncular alınacak
Teknik direktör Ersun Yanal, yönetime transferle ilgili ön raporunu verdi. Çalışmalar da buna göre yürütülüyor. Martin Skrtel, Roman Neustadter ve Şener Özbayraklı takımdan ayrılacakları için öncelikle savunmaya oyuncu bakılıyor.
Skrtel bir dönem Liverpool forması giymişti...
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