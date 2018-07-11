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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
11.07.2018 - 12:14, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, İsviçre kampındaki ilk çalışmasını yaptı

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Fenerbahçe, İsviçre kampındaki ilk çalışmasını yaptı

Yeni sezon hazırlıkları için dün İsviçre’ye gelen Fenerbahçe, buradaki ilk idmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Lozan kentinde konakladıkları otelin yakınlarındaki bir spor tesisinde, teknik direktör Phillip Cocu gözetiminde başlayan çalışmanın ilk yarım saati basına açık yapıldı. Teknik direktör Cocu, idman öncesi öğrencilerini bir araya topladı ve antrenmanda neler yapmaları gerektiğini anlattı. Isınma hareketleri ile başlayan idman kondisyona yönelik çalışmalar ile devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.

İstanbul’da bırakılan ve sol el tarak kemiğinde kırık bulunan Soldado ile ağrıları bulunan Eljif Elmas idmanda yer almadı. Eljif Elmas’ın akşam yapılacak idmana katılacağı bildirildi.

Öte yandan Volkan Demirel takımla birlikte ilk kez çalışmalara katıldı.

COCU KENDİ FELSEFESİNİ EZBERLETİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, kendi felsefesini oyunculara ezberletiyor. İdman öncesinde ve sırasında sürekli oyuncularını uyaran Cocu, çalışmayı sürekli durdurarak kendi oyun felsefesi üzerine bilgiler verdi.

BARIŞ VE BERKE AKŞAM KATILACAK

Fenerbahçe’nin Altınordu’dan anlaşma sağladığı Barış Alıcı ve Berke Özer, bugün kampa katılacak. 2 oyuncu akşam saatlerinde yapılacak idmanla sarı-lacivertli ekiple birlikte ilk idmanlarına çıkmış olacak.

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