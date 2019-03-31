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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
31.03.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Fenerbahçe istiyordu dev çalım! Vedat Muriç...

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Fenerbahçe istiyordu dev çalım! Vedat Muriç...

Beşiktaş bu sezon 11 gol atan Vedat için düğmeye bastı. Burak Yılmaz'a alternatif bir golcü arayan Kartal, Vedat Muriç'de karar kıldı. Kosovalı oyuncu için Karadeniz kulübüyle temasa geçilecek.

Beşiktaş'tan sürpriz atak... Yeni sezon için şimdiden kolları sıvayan Siyah- Beyazlı yönetim ekonomik açıdan kendisine külfet getirmeyecek transferlere yönelecek. Burak Yılmaz'ın alternatifi olacak bir golcü arayışlarını sürdüren yönetimin Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç'yi listesine aldığı öne sürüldü.

BURAK'IN ALTERNATİFİ OLACAK
Yeni sezonda Mustafa Pektemek ve Larin'le yolları ayırmayı planlayan yönetimin Vedat Muriç'nin iyi bir alternatif olduğunu düşünerek Kosovalı golcüde karar kıldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Ç.RİZE'YLE MASAYA OTURULACAK
Beşiktaş Yönetimi'nin 2 sezondur Çaykur Rizespor'da oynayan Kosovalı golcü için Karadeniz kulübüyle masaya oturacağı öğrenildi. Anlaşma sağlandığı takdirde bu transfer mutlu sonla bitecek.

SÖZLEŞMESİ 2020'DE BİTİYOR
Bu sezon attığı 11 golle Çaykur Rizespor'un başarılı sonuçlar almasında başrol oynayan Vedat Muriç'nin sözleşmesi gelecek yıl bitecek. Kosovalı golcünün de Beşiktaş'ı çok istediği iddialar arasında...

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Fenerbahçe istiyordu dev çalım Vedat Muriç...

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