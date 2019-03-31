Fenerbahçe istiyordu dev çalım! Vedat Muriç...
Beşiktaş bu sezon 11 gol atan Vedat için düğmeye bastı. Burak Yılmaz'a alternatif bir golcü arayan Kartal, Vedat Muriç'de karar kıldı. Kosovalı oyuncu için Karadeniz kulübüyle temasa geçilecek.
Beşiktaş'tan sürpriz atak... Yeni sezon için şimdiden kolları sıvayan Siyah- Beyazlı yönetim ekonomik açıdan kendisine külfet getirmeyecek transferlere yönelecek. Burak Yılmaz'ın alternatifi olacak bir golcü arayışlarını sürdüren yönetimin Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç'yi listesine aldığı öne sürüldü.
BURAK'IN ALTERNATİFİ OLACAK
Yeni sezonda Mustafa Pektemek ve Larin'le yolları ayırmayı planlayan yönetimin Vedat Muriç'nin iyi bir alternatif olduğunu düşünerek Kosovalı golcüde karar kıldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Ç.RİZE'YLE MASAYA OTURULACAK
Beşiktaş Yönetimi'nin 2 sezondur Çaykur Rizespor'da oynayan Kosovalı golcü için Karadeniz kulübüyle masaya oturacağı öğrenildi. Anlaşma sağlandığı takdirde bu transfer mutlu sonla bitecek.
SÖZLEŞMESİ 2020'DE BİTİYOR
Bu sezon attığı 11 golle Çaykur Rizespor'un başarılı sonuçlar almasında başrol oynayan Vedat Muriç'nin sözleşmesi gelecek yıl bitecek. Kosovalı golcünün de Beşiktaş'ı çok istediği iddialar arasında...
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