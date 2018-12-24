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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.12.2018 - 10:53, Son Güncelleme:

Fenerbahçe ilk yarıyı 17. tamamladı

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Fenerbahçe ilk yarıyı 17. tamamladı

Antalyaspor Fenerbahçe maçı ile 2018-2019 sezonunun ilk yarısı tamamlanacak karşılaşmada kozlarını paylaştı. Henüz 1. dakikada F.Bahçe gole çok yaklaştı. Soldado'nun şutunu kaleci Boffin çıkardı. 20. dakikada Antalyaspor'da burnu kırılan Chico sakatlandı ve sedyeyle ambulansa taşındı, yerine Harun Alpsoy oyuna dahil oldu. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'de Neustadter 75. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Fenerbahçe'de Slimani sarı kart gördü. Slimani, ligin ikinci yarısı ilk maçında cezalı durumuna düştü. Müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe ligin ilk yarısını 17. sırada tamamladı.

Maçın önemli dakikaları

1'inci dakikada Benzia'nın defans arkasına attığı topla ceza yayı üzerine kadar inen Soldado, sağ ayağıyla sert vurdu. Kaleci Boffin topa iki hamlede sahip oldu.
6'ncı dakikada Serdar Özkan'ın sol kanattan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Zeki Yıldırım, ceza yayı içinden sağ ayağıyla gelişine vurdu, ancak top kaleci Harun Tekin'de kaldı.
18'inci dakikada Fenerbahçeli Mehmet Ekici ile çarpışan Antalyasporlu Chico, başından aldığı darbe nedeniyle yerini Harun Alpsoy'a bıraktı. Chico, sahayı sedyede terk etti.
20'nci dakikada Hakan Özmert'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Bahadır, penaltı noktasının yanından topa vurdu. Kaleci Harun Tekin rahatlıkla topa sahip oldu.
28'inci dakikada Soldado'nun pasıyla topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan yerden vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Boffin soluna giden topu yatarak parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
39'uncu dakikada uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Mehmet Ekici geçti. Mehmet Ekici, sağ ayağıyla şutunu çekti. Ancak top yandan auta çıktı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
Karşılaşmanın devre arasında Trabzon'da yapılan şampiyonada 6 birincilik, 8 ikincilik, 4 üçüncülük alan ve 4x100m Serbest Bayrak Yarışları'nda ise hem erkeklerde hem de kızlarda Türkiye şampiyonu olan Antalyasporlu yüzücüler, toplamda aldıkları 18 altın madalya, 12 gümüş madalya ve 8 bronz madalya için Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ödüllendirdi. 
53'üncü dakikada Antalyaspor ceza sahası dışı sol çaprazından Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Mehmet Ekici'nin sert şutunda kaleci Boffin güzel bir refleksle kaleye giden topu tokatlayarak kornere gönderdi. 
72'nci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahce atağında Mehmet Ekici'nin pasıda arka direkte topla buluşan Isla'nın gelişine vuruşu üstten az farkla auta gitti.
75'inci dakikada Serdar Özkan'a sert giren Neustadter ikinci sarı kartı görünce hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 
77'nci dakikada ceza yayının solundan Eljıf Elmas, sağ ayağının içiyle etkili bir vuruş yaptı. Ancak, kaleci Boffin soluna giden topu çıkarmayı başardı.
86'ncı dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, Drole, Doukara'nın güzel pasıyla savunmanın arkasına sarktı. Tehlikeyi sezen Harun Tekin kalesinden çıkarak topu uzaklaştırmak istedi. Ancak top kısa düştü. Topu önünde bulan Hakan Özmert'in uzak mesafeden boş kaleye vuruşu üstten auta gitti.
Karşılaşma golsüz tamamlandı.

 

STAT: Antalya
HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Kemal Yılmaz (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)
ANTALYASPOR: Boffın (xxx) - Nazım Sangare (xxx), Salih Dursun (xxx), Chico (xx) (Dk. 19 Harun Alpsoy xx), Cissokho (xx), Serdar Özkan (xxx), Zeki Yıldırım (xx), Yekta Kurtuluş (xx)(Dk. 82 Drole), Hakan Özmert (xx), Bahadır (xx), Doukara (xx) (Dk. 90+3 Fehmi Koç)
FENERBAHÇE: Harun Tekin (xxx) - Isla (xx) (Dk. 90+2 Diego), Neustadter (xx), Skrtel (xx), Hasan Ali Kaldırım (xx), Ayew (xx), Mehmet Ekici (xxx), Mehmet Topal (xx), Eljif Elmas (xx), Benzia (xx) (Dk. 88 Şener), Soldado (xx) (Dk. 69 Slimani x)
KIRMIZI KART: Dk. 75 Neustadter (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Yekta Kurtuluş (Antalyaspor) - Mehmet Ekici, Slimani, Neustadter (Fenerbahçe)

 Fenerbahçe ilk yarıyı 17. tamamladı



Fenerbahçe'nin takviye öncesi her maçı zor!Futbol yorumcusu Uğur Meleke Antalyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca ödüllü soruyu cevaplamak için tıklayın:
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KARŞILAŞMADAN NOTLAR

Valbuena riske edilmedi
Fenerbahçe'de ligin ilk yarısının son hafta mücadelesinde Antalyaspor karşısında Mathieu Valbuena forma giyemedi. Fransız futbolcunun adalesindeki ağrıların devam ettiği belirtildi. Valbuena bu nedenle rsike edilmeyip, maç kadrosundan çıkarıldı. Tecrübeli yıldızla ilgili maç öncesi yayıncı kuruluşa konuşan teknik direktör Ersun Yanal, "Valbuena'yı bugün riske etmedik. Eğer riske etseydik belki de daha uzun bir sakatlık yaşayabilirdi. Ligin ikinci yarısına tamamen hazır olacak" dedi.

Benzia hamlesi
Antalyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de ilk 11'de Yassine Benzia hamlesi geldi. Valbuena'nın yokluğunda hücumda Benzia ile başlayan teknik direktör Ersun Yanal, 4-1-4-1 düzenini de bozmadı. Geçtiğimiz hafta BB Erzurumspor maçı kadrosuna benzer bir düzenle takımını sahaya çıkaran Ersun Yanal, hücum hattında Benzia, Soldado, M.Ekici ve Ayew gibi isimleri tercih etti.

Soldado geri döndü
Sarı-lacivertli takımda, cezasını bitiren ve kupadaki Giresunspor maçıyla sahalara geri dönen Roberto Soldado, ligde de işbaşı yaptı. İspanyol forvet, son olarak 11. haftada oynanan Galatasaray derbisinde süre almıştı.  Soldado ilk 11'de ise son kez 9. haftada 0-0 biten Sivasspor mücadelesinde sahaya çıkmıştı.

Eksik sıkıntısı
Ev sahibi Antalyaspor da kritik Fenerbahçe mücadelesi öncesi eskik oyuncularının sıkıntısını yaşadı. Bülent Korkmaz'ın ekibinde Mevlüt Erdinç, Charles, Doğukan, Celutska, Maicon, Diego, Vainquer ve Ozan Evrim gibi ilk 11'de de yer alan önemli isimler yer almadı.

15 yaşında kadroda
Antalyaspor'da maç kadrosunda sürpriz bir isim dikkat çekti. Eksiklerin çok olması nedeniyle teknik direktör Bülent Korkmaz, U15 ve U16 takımlarında forma giyen 15 yaşındaki Fehmi Koç'u maç kadrosuna aldı. Forvet bölgesinde oynayan genç Fehmi'ye güvendiklerini belirten Bülent Korkmaz, "Fehmi'yi kadroya aldığımıza göre güveniyoruz. 3 kupa maçında oynattık. Bunu yaparken tabii ki macera aramıyoruz, yetenek var. Doğukan, Mustafa ve Sergen'de olduğu gibi. Antalyaspor'un geleceğini düşünüyoruz

Acun Ilıcalı'dan ziyaret
Zorlu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'yi kamp yaptığı otelde sürpriz bir isim ziyaret etti. Fenerbahçeliliği ile bilinen Acun Ilıcalı, Antalyaspor maçından hemen öncesi sarı-lacivertli takımın yanına gitti. Teknik direktör Ersun Yanal'la da bir araya gelen Ilıcalı, başarı dileklerinde bulundu.

Zemin sorunu
Karşılaşmanın oynandığı Antalya Stadı'nda zemindeki bozukluklar göze çarptı. Yer yer topraklaşan zemin hem maç öncesi ısınmada hem de karşılaşma boyunca futbolcuları da rahatsız etti. Çimdeki sıkıntılar hemen dikkat çekerken, son aylarda fazlaca yağış alınmasının sorun yarattığı kaydedildi.

Tribünde boşluklar
Ligin ilk yarısının son maçında Antalyaspor ile Fenerbahçe'nin mücadelesinde taraftar sayısı az kaldı. Ev sahibi Antalyaspor'da taraftarlar beklenen ilgiyi maça göstermezken, yer yer boşluklar göze çarptı. Konuk takım Fenerbahçe'de de belli bir bölge dolarken, geçtiğimiz deplasmanlara nazaran daha az sayıda taraftar maça geldi.

Şampiyonluk pankartı
Maç öncesinde Antalyaspor taraftarları özel bir pankart açtı. Kale arkası tribününde kırmızı-beyazlı taraftarlar, İstanbul'u simgeleyen boğaz köprüsünün üzerinden paraşütle inen Antalyaspor taraftarı ve bayrağını açtı. Paraşütü uzaktan izleyen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları da gösterilerek, şampiyonluk işaret edildi. Pankartın üzerine de büyük harflerle 'Elbet bir gün' yazısı yazıldı.

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