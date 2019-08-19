Fenerbahçe Gazişehir'e top göstermedi
Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep karşısında 90 dakikada rakibine top göstermedi. Sarı-lacivertliler maçta %76'lık topla oynama oranı yakaladı.
Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Gazişehir Gaziantep’e ilk yarıda top göstermedi.
Müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken topla oynama oranlarında da büyük fark attı.
Topla oynamada %86’ya 14’lük oran sağlayan sarı kanaryalar gösterdiği bu performansla taraftarını mest etti.
Maçı %76 ile kapattı
Fenerbahçe, maçtan 5-0 galip ayrılırken, karşılaşma sonunda topla oynama oranı %76 idi.
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