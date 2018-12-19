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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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eSpor
19.12.2018 - 11:42, Son Güncelleme:

Fenerbahçe ilk mobil espor oyuncusunu transfer etti

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Fenerbahçe ilk mobil espor oyuncusunu transfer etti

Kore’de düzenlenecek Paramanya Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan esporcu Anıl Çağlar Çiçekdal, 1907 Fenerbahçe takımına transfer oldu. Bu sayede Türkiye’de bir espor takımı ilk kez bir mobil espor oyuncusunu bünyesine kattı ve uluslararası arenada mücadele etme fırsatı kazandı.

Netmarble Türkiye tarafından yayınlanan, Türkiye’nin ilk mobil espor oyunu Paramanya için Aralık ayında Kore’nin başkenti Seul’deki GIGA Arena’da düzenlenecek uluslararası turnuvada ülkemizi temsil edecek 2 finalistten biri olan Anıl Çağlar Çiçekdal, 1907 Fenerbahçe espor takımına transfer oldu.

Seul’de 22-23 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenecek büyük finalde, Fenerbahçe formasıyla Türkiye adına mücadele edecek olan Anıl Çağlar Çiçekdal’ın rakipleri Kore, Tayvan, Tayland, Endonezya ve Suudi Arabistan’dan katılan oyuncular olacak.

İlkleri barındıran bir gelişme

Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek: “Mobil espor kavramını Paramanya ile ülkemize tanıttık. Paramanya Dünya Şampiyonası’na 2 Türk Paramanya oyuncusunun katılması, hem ülkemizin bir mobil espor alanında temsili hem de dünya çapında önemli bir mobil espor turnuvasına katılımı açısından pek çok ilkleri ve başarıları barındıran önemli bir gelişme. Bir diğer popüler oyunumuz olan Wolfteam’de başarılı bir takıma sahip olan 1907 Fenerbahçe’nin ilk mobil espor oyuncusu olarak Anıl’ı seçmesi de ayrıca mutluluk verici” dedi.

1907 Fenerbahçe Espor Takımı Başkanı Sina Afra ise yaptığı açıklamada “1907 Fenerbahçe’nin ilk mobil espor oyuncusu olan Anıl’ın takımıza katılmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Kendisinin Güney Kore’de düzenlenecek Paramanya Dünya Şampiyona’sında takımımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum ve rakipleri karşısında başarılar diliyorum.” dedi.

“Bayrağımın ve formamın hakkını vereceğim”

Paramanya oynamaya hobi olarak başlayıp zamanla kendini geliştirdiğini belirten Anıl Çağlar Çiçekdal ise: “Paramanya’yı ilk oynamaya başladığımda bu noktaya geleceğimi hayal bile edemezdim. Kore’de ülkemi temsil edeceğim için büyük bir gurur duyuyorum. 1907 Fenerbahçe takımının ilk mobil esporcusu olduğum için de çok sevinçliyim. Hem bayrağımın hem de formamın hakkını vermek için elimden geleni yapacağım” dedi.

 

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