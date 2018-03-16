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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol HaberleriFenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de 55. kez karşıya karşıya geliyor!
Futbol Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de 55. kez karşıya karşıya geliyor!
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Futbol
aa-spor
16.03.2018 - 11:16, Son Güncelleme:

Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de 55. kez karşıya karşıya geliyor!

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Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de 55. kez karşıya karşıya geliyor!

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle Kadıköy'de 55. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982'den itibaren taraflar Kadıköy'de 54 maç yaptı. Geride kalan karşılaşmalarda ev sahibi sarı-lacivertliler 29, konuk sarı-kırmızılılar 9 galibiyet aldı, 16 maçta eşitlik bozulmadı.

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin attığı 109 gole, Galatasaray 64 golle karşılık verdi.

LİG MAÇLARI

İki takım arasında yeni adıyla Ülker Stadı'nda yapılan 34 lig maçından 23'ünü Fenerbahçe, 5'ini Galatasaray kazandı, 6 derbi de berabere sonuçlandı.
Kadıköy'deki lig maçlarında Fenerbahçe 72, Galatasaray ise 32 gol attı.

FENERBAHÇE SADECE 3 MAÇTA GOL ATAMADI

Fenerbahçe, Galatasaray ile Kadıköy'de yaptığı maçların sadece 3'ünde gol atamadı.
Sarı-lacivertliler, rakibine geride kalan 54 maçın 51'inde Kadıköy'de en az 1 gol atarken, 3 kez beşer, 1 kez de 6 gol kaydetti.
Galatasaray ise Fenerbahçe ile rakip sahada yaptığı 54 maçın 38'inde gol attı, 16'sında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 3 kez dörder gol atma başarısını gösterdi.

YALNIZCA 3 MAÇ GOLSÜZ BİTTİ

İki takım arasında Kadıköy'de yapılan maçların sadece 3'ü golsüz bitti.
Kadıköy'de geride kalan 54 maçtan 51'inde 0-0'lık sonuca rastlanmadı, sadece 3 Şubat 2008'deki Türkiye Kupası, 2010-2011 sezonu ile 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'ndaki lig maçları golsüz sonuçlandı.

GALATASARAY SON 21 MAÇTA GALİP GELEMEDİ

Galatasaray, deplasmanda 18 yılı aşkın süredir resmi maç kazanamıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Kadıköy'de son galibiyetini 1999'da aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 18'i de lig olmak üzere 21 resmi maçta galibiyete ulaşamadı.

Galatasaray, bu süre içinde Kadıköy'deki beraberliklerinden 2'sini Türkiye Kupası karşılaşmalarında elde ederken, deplasmandaki son 18 lig maçından 14'ünü yitirdi, 4 beraberlik alabildi.

İki takım arasında Kadıköy'deki son 21 maçtan 15'ini Fenerbahçe kazandı, 6'sı berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin bu süredeki 43 golüne, Galatasaray 14 golle yanıt verebildi.

Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 21 resmi maç şöyle:

Tarih Organizasyon Sonuç (FB-GS)
07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4
06.05.2001 Süper Lig 2 - 1
16.02.2002 Süper Lig 1 - 0
06.11.2002 Süper Lig 6 - 0
29.02.2004 Süper Lig 2 - 1
22.05.2005 Süper Lig 1 - 0
08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1
22.04.2006 Süper Lig 4 - 0
03.12.2006 Süper Lig 2 - 1
08.12.2007 Süper Lig 2 - 0
03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0
09.11.2008 Süper Lig 4 - 1
25.10.2009 Süper Lig 3 - 1
24.10.2010 Süper Lig 0 - 0
17.03.2012 Süper Lig 2 - 2
12.05.2012 Süper Lig 0 - 0
12.05.2013 Süper Lig 2 - 1
10.11.2013 Süper Lig 2 - 0
08.03.2015 Süper Lig 1 - 0
25.10.2015 Süper Lig 1 - 1
20.11.2016 Süper Lig 2 - 0

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