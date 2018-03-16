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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol HaberleriFenerbahçe ile Galatasaray, 387’nci randevuda! Üstünlük...
Futbol Fenerbahçe ile Galatasaray, 387’nci randevuda! Üstünlük...
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Futbol
dha
16.03.2018 - 09:57, Son Güncelleme:

Fenerbahçe ile Galatasaray, 387’nci randevuda! Üstünlük...

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Fenerbahçe ile Galatasaray, 387’nci randevuda! Üstünlük...

Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında karşılaşacak olan Fenerbahçe ile Galatasaray, toplamda 387’nci kez, lig tarihinde ise 122’nci kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe bugüne kadar oynanan 386 maçın 146’sında gülen taraf olurken, Galatasaray bu süre içinde 123 kez galip gelebildi. İki takım arasında oynanan 117 maçta ise yenen taraf çıkmadı.

Sarı lacivertliler, Galatasaray ağlarına 532 gol bırakırken, sarı kırmızılılar 482 golle karşılık verdi.

LİG TARİHİNDE 121 KEZ KARŞILAŞTILAR

Fenerbahçe ile Galatasaray, lig tarihinde ise tam 121 kez kozlarını paylaştı. Genel toplamda olduğu gibi ligde de üstün olan taraf sarı lacivertliler oldu. Fenerbahçe 50 kez galip gelen taraf olurken Galatasaray ise 33 kez sarı lacivertli rakibine üstünlük kurdu. Ligdeki 38 maç ise berabere sonuçlandı. Bu 121 maçlık periyotta Fenerbahçe 154 gol üretirken, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.

En Çok Oynanan Bahis
  • 118Fenerbahçe - Galatasaray
    1
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    2,00
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GALATASARAY, LİGDE FENERBAHÇE GALİBİYETİNİ UNUTTU

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de son Fenerbahçe galibiyetini 18 Ekim 2014’te Türk Telekom Stadyumu’nda aldı. Cesare Prandelli’nin Galatasaray’ı, İsmail Kartal’ın yönettiği Fenerbahçe’yi Wesley Sneijder’in kaydettiği 2 golle geçmişti. Sarı lacivertli ekibe karşı ligdeki son galibiyetini bu tarihte alan sarı kırmızılılar, daha sonra ligde çıktığı 6 Fenerbahçe maçında galibiyet göremedi.

Galatasaray’ın son galibiyetinden bu yana oynanan 6 maçta alınan skorlar şu şekilde:

08.03.2015 Fenerbahçe - Galatasaray: 1-0

25.10.2015 Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1

13.04.2016 Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

20.11.2016 Fenerbahçe - Galatasaray: 2-0

23.04.2017 Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1

22.10.2017 Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

FENERBAHÇE’NİN KADIKÖY’DE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Fenerbahçe, 18 senedir Galatasaray’a kendi sahasında mağlup olmuyor.

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999’da 2-1’lik sonuçla alırken, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başaramadı.

1999’daki galibiyetten sonra Fenerbahçe ile Kadıköy’de 21 kez karşılaşan Galatasaray, 3’ü Türkiye Kupası, 18’i de lig olmak üzere çıktığı 21 resmi müsabakada 15 kez sahadan boynu bükük ayrılırken, 6 kez de berabere kaldı.

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