Fenerbahçe ile anılıyordu! Başkan açıkladı
Başkan Mehmet Yiğiner, adı Fenerbahçe ile anılan genç kaleci Altay Bayındır hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
NTV’ye konuşan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Şu an için bize ulaşan bir teklif yok. Altay’a ilginin olduğunu biliyoruz. Ancak gelecekte ne olur bilemeyiz." ifadelerini kullandı.
4.5 sezondur MKE Ankaragücü forması giyen 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 19 maça çıktı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle