Fenerbahçe için Patrick iddiası! 8 milyon euro...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin orta saha bölgesi için düşündüğü ismin Patrick olduğu iddia edildi.
Brezilya basını Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir transfer iddiasını gündeme getirdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerin orta saha bölgesi için Brezilya Ligi ekiplerinden Internacional'de forma giyen Patrick'le ilgilendiği ifade edildi.
Haberde eski futbolcusu Charles Aranguiz'i transfer etmek isteyen Internacional'in, Patrick'in ayrılığına izin verebileceği iddia edildi..
Fenerbahçe'nin Patrick için ödemesi gereken bonservis tutarının ise 8 milyon euro olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin ilgilendiği golcü isim Vedat Muriqi'yi tanıyalım;
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