Fenerbahçe için müthiş iddia! Sambacı...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı...
Finansal Fair Play konusunda sıkıntı yaşamayan ve gelecek sezon için UEFA’dan Avrupa’ya gitme garantisi alan Fenerbahçe’ye, sürpriz bir isim yazıldı.
Brezilya basını, Sevilla’nın 10 numarası Ganso ile Sarı- Lacivertliler’in dirsek temasında olduğunu iddia etti. 28 yaşındaki Sambacı bu sezon La Liga’da 8 maçta şans bulabilirken, sürekli oynamadığı için Sevilla’dan ayrılmayı düşünüyor. (Fanatik)
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