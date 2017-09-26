Fenerbahçe için güzel kura!

Grup maçlarının genelinde Padden ve Thaldrin’i çok beğendiğini söyleyen Koçyiğit oldukça iyi bir kura çektiklerini söylerken, “Grubumuzda bir seribaşı takım vardı. Ve biz bu takımı geçerek gruptan çıkmayı başardık. Bugüne kadar format böyle değildi. Güzel bir kura olmasının yanı sıra grupta birinci olmak da son derece önemliydi. Bu sayede bize daha yakın ya da denk güçte bir takımla eşleşme şansımız olacaktı. Fenerbahçe’nin avantajları kadar dezavantajları da vardı. Dezavantajı Çin hükümetinin vize konusunda uyguladığı şartlar ve gecikmelerdi. Takımın bootcamp yapma şansı olmadığı gibi Kore'li Move'a da vize çıkmadı. Apar topar Crash bulundu. Kadroya alınması için çaba verdik. Biz de Riot Games olarak Crash’ın orada oynaması için gerekli izinler konusunda elimizden geleni yaptık. Kısa sürede iyi bir uyum sağladı takıma. Bu kura sonrası zaman diliminde de takıma daha çok alışacak” ifadelerini kullandı.

Final beklentisinin olmadığını da belirten Koçyiğit, “Gerçekçi olmak lazım. Final beklentim yok ama gruplarda ilk iki olursa büyük başarı. Burası dünyanın en iyi 16 takımının olduğu aşama. Orada alınacak bir galibiyet bile büyük ses getirecektir” dedi.