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Futbol
Haber Giriş: 27.12.2019 - 11:50,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe için Faouzi Ghoulam iddiası | Transfer haberleri

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Sezon başında sol beke transfer yapamayan, Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlıkları nedeniyle bu bölgede Dirar'ı oynatmak zorunda kalan Fenerbahçe, bu mevkiye takviye yapmak istiyor.

Sarı-lacivertliler için son iddia İtalya'dan geldi. Il Mattino gazetesi; sarı-lacivertli ekibin Napoli forması giyen Cezayirli futbolcu Faouzi Ghoulam ile ilgilendiğini yazdı.

Yeni teknik direktör Gattuso tarafından kadroda düşünülmeyen 28 yaşındaki futbolcunun devre arasında kiralık olarak başka bir takımda oynamaya sıcak baktığı belirtildi. (Sabah)

Fenerbahçe için Faouzi Ghoulam iddiası | Transfer haberleri

 
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