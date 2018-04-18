Fenerbahçe için eşbaşkanlık teklifi
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ı ziyareti sırasında Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım için önemli mesajlar verdi. Okuyan, sarı-lacivertli ekibin mayıs ayında yapılacak kongresi için eşbaşkanlık teklifinde bulundu. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe efsanesi olduğuna dikkat çekerek, seçim kaybederek gitmemesi gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe için eş başkanlık teklifinde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Yaşar Okuyan, "Bazı siyasi partilerde eşbaşkanlık var. Gönlüm tüzüğün değiştirilmesinden yana. Ali Koç ile mevcut başkan Aziz Yıldırım dönüşümlü olarak eşbaşkan olsunlar. Çünkü Aziz Yıldırım’ın yaptıkları ortadadır. Yanlışları var. Ama Fenerbahçe’ye kurulan alçak FETÖ kumpasında sırf Fenerbahçe için içeriye girebilen bir adam. Sırf Fenerbahçe için dik durabilen bir adam. Bu çok önemli benim için.
Bu hadise olmasa Aziz Yıldırım dinlensin derim. Ali Koç’u çok severim. Ali Koç da buraya gerçekten layık. Aziz Yıldırım çekilmiş olsa, karşısında kim olursa olsun benim oyum Ali Koç’a. Bundan sonraki seçim için değil. Alçakça kurulan FETÖ kumpası için dik duran Aziz Yıldırım’a sahip çıkmak benim için bir milli görevdir" dedi.
“Aziz Yıldırım’a vefa göstermek gerekiyor”
Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe efsanesi olduğuna vurgu yapan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, "Yaklaşık 32 bin kongre üyesi var. 25 bin 600'ü aidatlarını ödeyerek kongrede oy kullanmaya hak kazandılar. Bu kongre tarihi bir kongre olacak. Son bilgiye göre kongre stadyumda yapılacak. Ben Ali Koç’a daha önceden sormuştum. Başkanlıkla ilgili ne düşünüyorsunuz dedim. Oda bana Aziz Yıldırım bırakana kadar başkanlık düşünmüyorum demişti. Aziz Yıldırım gibi bir başkan, bir lider biraz zor gelir. İlhan Cavcav nasıl Gençlerbirliği için efsane ise Aziz Yıldırım da Fenerbahçe için efsanedir. Aziz Yıldırım Fenerbahçe için hapis yatmış bir insandır. Ona bu vefayı göstermek lazım. Kendisi kesinlikle seçim kaybederek gitmemelidir" diyerek açıklamalarına son verdi.
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