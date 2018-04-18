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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
18.04.2018 - 14:15, Son Güncelleme:

Fenerbahçe için eşbaşkanlık teklifi

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Fenerbahçe için eşbaşkanlık teklifi

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ı ziyareti sırasında Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım için önemli mesajlar verdi. Okuyan, sarı-lacivertli ekibin mayıs ayında yapılacak kongresi için eşbaşkanlık teklifinde bulundu. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe efsanesi olduğuna dikkat çekerek, seçim kaybederek gitmemesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe için eş başkanlık teklifinde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Yaşar Okuyan, "Bazı siyasi partilerde eşbaşkanlık var. Gönlüm tüzüğün değiştirilmesinden yana. Ali Koç ile mevcut başkan Aziz Yıldırım dönüşümlü olarak eşbaşkan olsunlar. Çünkü Aziz Yıldırım’ın yaptıkları ortadadır. Yanlışları var. Ama Fenerbahçe’ye kurulan alçak FETÖ kumpasında sırf Fenerbahçe için içeriye girebilen bir adam. Sırf Fenerbahçe için dik durabilen bir adam. Bu çok önemli benim için.

Bu hadise olmasa Aziz Yıldırım dinlensin derim. Ali Koç’u çok severim. Ali Koç da buraya gerçekten layık. Aziz Yıldırım çekilmiş olsa, karşısında kim olursa olsun benim oyum Ali Koç’a. Bundan sonraki seçim için değil. Alçakça kurulan FETÖ kumpası için dik duran Aziz Yıldırım’a sahip çıkmak benim için bir milli görevdir" dedi.

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“Aziz Yıldırım’a vefa göstermek gerekiyor”

Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe efsanesi olduğuna vurgu yapan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, "Yaklaşık 32 bin kongre üyesi var. 25 bin 600'ü aidatlarını ödeyerek kongrede oy kullanmaya hak kazandılar. Bu kongre tarihi bir kongre olacak. Son bilgiye göre kongre stadyumda yapılacak. Ben Ali Koç’a daha önceden sormuştum. Başkanlıkla ilgili ne düşünüyorsunuz dedim. Oda bana Aziz Yıldırım bırakana kadar başkanlık düşünmüyorum demişti. Aziz Yıldırım gibi bir başkan, bir lider biraz zor gelir. İlhan Cavcav nasıl Gençlerbirliği için efsane ise Aziz Yıldırım da Fenerbahçe için efsanedir. Aziz Yıldırım Fenerbahçe için hapis yatmış bir insandır. Ona bu vefayı göstermek lazım. Kendisi kesinlikle seçim kaybederek gitmemelidir" diyerek açıklamalarına son verdi.

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