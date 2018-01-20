Fenerbahçe, İBB'yi 3-0'la geçti

Bu sonuçla Fenerbahçe 9. galibiyetini alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 5. kez mağlup oldu. İlk sete rakip ataklarına etkili bloklar yaparak başlayan Fenerbahçe, başa baş geçen oyunda teknik molaya 12-10 önde girdi. Fenerbahçe, Gladyr ile etkili smaç ve servisler atarak rakibin oyun düzenini bozdu. Gladyr'ın kazandırdığı servis sayısıyla seti sarı-lacivertliler 25-17 önde bitirdi.

İkinci sette iki takım da karşılıklı sayılarla oyunda üstünlük sağlamaya çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Tuia ve Serhat Coşkun ile sayı üretirken, teknik molaya 12-11 önde girdi. Fenerbahçe, Sket'in atakları ile skoru 13-13'e getirse de oyunda karşılıklı servis hataları devam etti. Fenerbahçe seti 26-24 kazanarak skoru 2-0 yaptı.

Üçüncü sete Fenerbahçe etkili smaç ve servisler atarak başladı. Sarı-lacivertliler, Sket'in smacı ile teknik molayı 12-8 önde geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında file üstü bloklarında etkisini sürdüren Fenerbahçe, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Nurper Özbar, Yılmaz Duman

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Murat Yenipazar,

Burak Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Tuia (Nuri Şahin, Caner

Pekşen, Görkem Sertel, Kadir Cin, Berkan Eryüz)

Fenerbahçe: Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Resul Tekeli, Metin Toy,

Quesque (Ahmet Karataş, Burak Hazırol, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)

Setler: 17-25, 24-26, 20-25

Süre: 83 dakika (25, 31, 27)