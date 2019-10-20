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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
20.10.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Fenerbahçe hikayesini anlattı!

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Ariel Ortega'nın Fenerbahçe'den ayrılık süreciyle ilgili yıllar sonra gündeme bomba gibi düşen bir itiraf geldi.

Ortega'nın Arjantin Milli Takımı'ndan arkadaşı Lucho Gonzalez, dünyaca ünlü futbolcunun Sarı Lacivertliler'den adeta kaçtığını söyledi.

Lucho Gonzalez, ESPN programında Ortega hakkında konuşurken şu sözleri kullandı;

''TÜRKLER DELİRMİŞ, HERKES DELİ!''

''Ortega'nın Türkiye'ye gönderildiği dönemle ilgili çok komik bir anım var. Arjantin Milli Takımı'yla oynadığımız üç hazırlık maçından sonra Marcelo Bielsa, Hollanda maçında da benimle devam edeceğini söyledi. Oteldeydik ve oyuncular gelmeye başlamıştı. Ancak kafamı kaldırıp bakmıyordum bile. Birden Ariel'in içi sonuna kadar dolu altı-yedi valizle geldiğini gördüm.

Onun maçtan sonra yeniden Türkiye'ye uçacağını düşünüyordum. Fenerbahçe'yle sözleşmesi bulunmasına rağmen bana o gün masada 'Hayır, hayır. Artık Türkiye'ye gitmeyeceğim. Türkler delirmiş, oradaki herkes deli.' dedi ve gerçekten de Türkiye'ye geri dönmedi. Hollanda'dan geri döndüğümüz de direkt Arjantin'e uçmuştu. Takım hâlinde ülkemize geri gelmiştik.''

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Fenerbahçe hikayesini anlattı

Fenerbahçe hikayesini anlattı

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