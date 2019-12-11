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11.12.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Fenerbahçe HDI Sigorta, Trentino deplasmanında!

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Fenerbahçe HDI Sigorta, Trentino deplasmanında!

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci hafta maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Trentino Itas ile karşılaşacak.

Trento kentindeki BLM Group Arena'da oynanacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, A Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Çekya temsilcisi Jihostroj'a 3-2 yenildi.

Trentino Itas ise organizasyondaki ilk maçına çıkacak. 

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