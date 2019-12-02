Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'na sponsor
Fenerbahçe Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı ile QNET arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Girişimciliği güçlendirme misyonuyla hareket eden; aitlik, azim, sabır ve heyecan gibi ortak değerler taşıdığına inandığı sporu ve sporcuları her zaman destekleyen QNET, bu anlaşma doğrultusunda Türkiye’nin en büyük spor kulübü olan Fenerbahçemizin, Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımının forma kol sponsoru oldu.
2018-19 sezonunda Kupa Voley’i ve Efeler Ligi’ni şampiyonlukla tamamlayarak kulübümüze çifte kupa sevinci yaşatan Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, bu başarılarının ardından CEV Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etmişti.
Formamızı başarıyla temsil eden Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın yeni sponsoru QNET’e ailemize hoş geldiniz diyor; anlaşmanın kulübümüz ve QNET için başarılı bir iş birliği olmasını temenni ediyor, Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımıza hedeflerimiz yolunda şampiyonluklarla dolu bir sezon diliyoruz."
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