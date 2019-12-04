Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkacak
Sarı-lacivertli erkek voleybol takımı, A Grubu ilk hafta müsabakasında yarın Çekya temsilcisi Jihostroj'u ağırlayacak
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında yarın Çekya ekibi Jihostroj'u konuk edecek.
Burhan Felek Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertliler, grupta Jihostroj'un yanı sıra İtalya'nın Trentino Itas ve Cucine Lube Civitanova takımlarıyla çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle