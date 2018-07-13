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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriSpor Fenerbahçe hazırlık maçında Lozan'a 2-1 mağlup oldu!
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Spor Arena
Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Süleyman ARAT
13.07.2018 - 08:02, Son Güncelleme:

Fenerbahçe hazırlık maçında Lozan'a 2-1 mağlup oldu!

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Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında İsviçre 2'nci Lig ekibi Lozan ile karşılaştı ve 2-1 mağlup oldu. TSİ 20:00'de başlayan mücadele İsviçre'deki Olympique de la Pontaise Stadı'nda oynandı. Fenerbahçe'nin İsviçre ekibi Lozan ile yaptığı maça 2018-2019 sezonu deplasman formasıyla çıkarken mücadeleyi 2-1 kaybetti. Fenerbahçe'nin tek golünü 83. dakikada Yiğithan Güveli atarken, Lozan'a galibiyeti getiren golleri 73. ve 77. dakikalarda Kololli kaydetti. Bu mücadelenin özeti Spor Arena'da olacak.

Fenerbahçe mücadeleye; ''Kameni, Isla, Skrtel, Neustadter, Serhat Kot, Josef, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Aatıf, Samed Karakoç, Alper Potuk'' 11'i ile başladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, karşılaşmanın iki bölümünde sahaya farklı 11 ile çıkmasına rağmen, Lozan'a 75 ve 77'nci dakikalarda Benjamin Kololli'nin attığı goller ile 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin tek golünü ise 82'nci dakikada Yiğithan Güveli kaydetti.

VOLKAN DEMİREL KADRODA YOK
Fenerbahçe'de tecrübeli kaleci Volkan Demirel, Lozan maçında görev almadı. Sarı-lacivertli ekipte, İsviçre'nin Lozan takımı ile oynanan hazırlık maçta teknik direktör Phillip Cocu, Volkan Demirel'e görev vermedi. Öte yandan tecrübeli kaleci takımla birlikte sahaya çıktığında maçı izlemeye gelen sarı-lacivertli taraftarlar tarafından alkışlandı.

ALPER POTUK FORVETTE
Sarı-lacivertli futbolcu Alper Potuk, Lozan maçında forvette görev aldı. Lozan ile hazırlık maçı oynayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Phillip Cocu, forvetten yoksun geldiği İsviçre'de bu bölgede Alper Potuk'a görev verdi.

BARIŞ ALICI İLK KEZ FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'nin Altınordu'dan renklerine bağladığı Barış Alıcı ilk kez bir maçta sarı lacivertli formayı giydi. 

MEHMET TOPAL STOPERE
Hollandalı teknik adam, Lozan maçının ikinci yarısında Mehmet Topal'a stoperde görev verdi. Cocu, mücadelenin ikinci bölümünde stoperde Mehmet Topal-Yiğithan ikilisini oynattı. Cocu, İstanbulspor ile oynanan ilk hazırlık maçında ise stoperde Josef de Souza'ya forma vermişti.

Fenerbahçe hazırlık maçında Lozana 2-1 mağlup oldu


COCU, İKİNCİ YARIDA TÜM OYUNCULARI DEĞİŞTİRDİ 
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, mücadelenin ikinci yarısına yeni 11 ile başladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Erten Ersu, Şener, Mehmet Topal, Yiğithan Güveli, Hasan Ali, Ozan Tufan, Salih Uçan, Giuliano, Barış Alıcı, Valbuena ve Ahmethan Köse yer aldı.

YENİ FORMALAR İLE İLK MAÇ
Fenerbahçe, Lozan maçına yeni sezon formaları ile çıktı. Yeni sezonda deplasmanda giyilecek olan gradyanlı dama desenli olan mavi formalar, Lozan ile oynanan hazırlık maçında taraftarın beğenisine sunuldu.

BÜYÜKELÇİ MAÇA GELDİ
Lozan ile Fenerbahçe arasında oynanan maça Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı da geldi. Fenerbahçe kongre üyesi de olan Büyükelçi İlhan Saygılı mücadeleyi kendisine ayrılan yerden Sportif Direktör Damien Comolli ile takip etti.

TARAFTARLARDAN DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını İsviçre'de yalnız bırakmadı. Lozan ile oynanan hazırlık maçına gelen yaklaşık bin kadar taraftar, sarı-lacivertli ekibe destek oldular. 

İŞTE AHMET ERCANLAR'DAN MAÇIN DETAYLARI
Fenerbahçe, Lozan'da oynadığı ilk hazırlık maçında Lozan FC'ye 2-1 mağlup oldu. Teknik direktör Cocu 22 oyuncuya şans verirken genç oyuncular bekleneni veremediler. Sarı lacivertlilerde takımın belki de en iyisi olan Yiğithan Güveli Fenerbahçe adına tek golü atan isim oldu. Maçtaki önemli notlar şunlardı

1- Barış Alıcı ilk maçında hazır ve güçlü görünmedi. Takıma yeni katıldığı için fizik olarak arkadaşlarının gerisinde görünüyor. Biraz zamana ihtiyacı var.
2- Her iki devrede de forma giyen gençler bekleneni veremediler. Kaleci Erten'in yediği ikinci gol son derece hatalıydı. Bulduğu şansı hiç iyi değerlendiremedi.
3- Cocu'nun hücuma hızlı çıkmaya yönelik sistemi henüz işlemiyor.  Takım hem nitelik hem de nicelik olarak eksik görünüyor. Alt yapıdan gelen gençlerden de verim alamayacak gibi görünüyor.
4- Yiğithan Güveli hem fizik hem de oyun olarak çok olgunlaşmış. Bu sene takımda rotasyonun bir parçası olur. Sene içerisinde forma şansı bulacak gibi görünüyor. 

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