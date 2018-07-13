Fenerbahçe hazırlık maçında Lozan'a 2-1 mağlup oldu!

Fenerbahçe mücadeleye; ''Kameni, Isla, Skrtel, Neustadter, Serhat Kot, Josef, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Aatıf, Samed Karakoç, Alper Potuk'' 11'i ile başladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, karşılaşmanın iki bölümünde sahaya farklı 11 ile çıkmasına rağmen, Lozan'a 75 ve 77'nci dakikalarda Benjamin Kololli'nin attığı goller ile 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin tek golünü ise 82'nci dakikada Yiğithan Güveli kaydetti.



VOLKAN DEMİREL KADRODA YOK

Fenerbahçe'de tecrübeli kaleci Volkan Demirel, Lozan maçında görev almadı. Sarı-lacivertli ekipte, İsviçre'nin Lozan takımı ile oynanan hazırlık maçta teknik direktör Phillip Cocu, Volkan Demirel'e görev vermedi. Öte yandan tecrübeli kaleci takımla birlikte sahaya çıktığında maçı izlemeye gelen sarı-lacivertli taraftarlar tarafından alkışlandı.



ALPER POTUK FORVETTE

Sarı-lacivertli futbolcu Alper Potuk, Lozan maçında forvette görev aldı. Lozan ile hazırlık maçı oynayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Phillip Cocu, forvetten yoksun geldiği İsviçre'de bu bölgede Alper Potuk'a görev verdi.



BARIŞ ALICI İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin Altınordu'dan renklerine bağladığı Barış Alıcı ilk kez bir maçta sarı lacivertli formayı giydi.



MEHMET TOPAL STOPERE

Hollandalı teknik adam, Lozan maçının ikinci yarısında Mehmet Topal'a stoperde görev verdi. Cocu, mücadelenin ikinci bölümünde stoperde Mehmet Topal-Yiğithan ikilisini oynattı. Cocu, İstanbulspor ile oynanan ilk hazırlık maçında ise stoperde Josef de Souza'ya forma vermişti.







COCU, İKİNCİ YARIDA TÜM OYUNCULARI DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, mücadelenin ikinci yarısına yeni 11 ile başladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Erten Ersu, Şener, Mehmet Topal, Yiğithan Güveli, Hasan Ali, Ozan Tufan, Salih Uçan, Giuliano, Barış Alıcı, Valbuena ve Ahmethan Köse yer aldı.



YENİ FORMALAR İLE İLK MAÇ

Fenerbahçe, Lozan maçına yeni sezon formaları ile çıktı. Yeni sezonda deplasmanda giyilecek olan gradyanlı dama desenli olan mavi formalar, Lozan ile oynanan hazırlık maçında taraftarın beğenisine sunuldu.



BÜYÜKELÇİ MAÇA GELDİ

Lozan ile Fenerbahçe arasında oynanan maça Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı da geldi. Fenerbahçe kongre üyesi de olan Büyükelçi İlhan Saygılı mücadeleyi kendisine ayrılan yerden Sportif Direktör Damien Comolli ile takip etti.



TARAFTARLARDAN DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını İsviçre'de yalnız bırakmadı. Lozan ile oynanan hazırlık maçına gelen yaklaşık bin kadar taraftar, sarı-lacivertli ekibe destek oldular.

İŞTE AHMET ERCANLAR'DAN MAÇIN DETAYLARI

Fenerbahçe, Lozan'da oynadığı ilk hazırlık maçında Lozan FC'ye 2-1 mağlup oldu. Teknik direktör Cocu 22 oyuncuya şans verirken genç oyuncular bekleneni veremediler. Sarı lacivertlilerde takımın belki de en iyisi olan Yiğithan Güveli Fenerbahçe adına tek golü atan isim oldu. Maçtaki önemli notlar şunlardı

1- Barış Alıcı ilk maçında hazır ve güçlü görünmedi. Takıma yeni katıldığı için fizik olarak arkadaşlarının gerisinde görünüyor. Biraz zamana ihtiyacı var.

2- Her iki devrede de forma giyen gençler bekleneni veremediler. Kaleci Erten'in yediği ikinci gol son derece hatalıydı. Bulduğu şansı hiç iyi değerlendiremedi.

3- Cocu'nun hücuma hızlı çıkmaya yönelik sistemi henüz işlemiyor. Takım hem nitelik hem de nicelik olarak eksik görünüyor. Alt yapıdan gelen gençlerden de verim alamayacak gibi görünüyor.

4- Yiğithan Güveli hem fizik hem de oyun olarak çok olgunlaşmış. Bu sene takımda rotasyonun bir parçası olur. Sene içerisinde forma şansı bulacak gibi görünüyor.

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