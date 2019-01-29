Fenerbahçe hayata döndü! İşte ligde son puan durumu...
Süper Lig'de Fenerbahçe haftayı üç puanla kapatıp alt sıralardan uzaklaşma adına ilk adımı attı. Başakşehir ise liderliğini sürdürdü. İşte son durum...
Süper Lig'in 19. haftası dün oynanan 3 karşılaşma ile tamamlandı. Fenerbahçe haftalar sonra galip gelerek düşme potasından çıkarken; lider Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.
19. haftada alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor: 1-1
Göztepe-Galatasaray: 0-1
Çaykur Rizespor-Akhisarspor: 3-1
Atiker Konyaspor-Antalyaspor: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 1-1
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-0
MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-2
Puan durumu
Süper Lig'de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
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