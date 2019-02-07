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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA
07.02.2019 - 20:51, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Hatay'ı farklı geçti

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Fenerbahçe Hatay'ı farklı geçti

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 12. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti.

 İki Türk takımının mücadelesinde kazanan taraf 50-78'lik skorla sarı-lacivertli ekip oldu.

Hülya Çoklar sakatlandı

Son haftalarda sakatlıklar ve takımdan ayrılan oyunculardan başı dertte olan Hatay Büyükşehir Belediyespor’da mücadelenin henüz ilk çeyreğinde Hülya Çoklar sakatlandı. Genç oyuncu gözyaşları içerisinde salonu sedyeyle terk etti. Hatay Büyükşehir Belediyespor’da sadece 7 oyuncu mücadelede yer aldı.

Salon: Antakya

Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan) , Paulina Gajdosz (Polonya) , Aleksander Pavlov (Makedonya)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 8, Yeliz Doğan 2, İlsu Darıcıoğlu , Williams 11, Hülya Çoklar , Gizem Başaran 13, Merve Aydın 16

Fenerbahçe: Ayşe Cora , Birsel Vardarlı , Kia Vaughn 12, Kelsey Plum 15, Tuğçe Canıtez 4, Giorgia
Sottana 4, Özge Yavaş 2, Cecilia Zandalasini 12, Bria Hartley 11, Esra Ural 4, Kiah Stokes 14

1. Periyot: 12-27 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 31-41 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 43-60 (Fenerbahçe lehine)

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