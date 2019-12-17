Fenerbahçe haberleri | Ersun Yanal devre arasını görebilecek mi?

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe’de çanlar Ersun Yanal için çalıyor. Sarı lacivertlilerin Süper Lig’in 15. haftasında liderden 8 puan geriye düşmesi başkan Ali Koç’un deyimiyle, ‘radikal kararlar’ı da gündeme getirdi. Bu kararların ne olacağına dair ipuçları da Koç’un Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalarda saklı. Bunların ne olduğunu, sezon başından beri kamplar, antrenmanlar, iç ve dış saha maçlarında adım adım takip ettiğim Fenerbahçe’de peş peşe yaşanan puan kayıplarının şifrelerini sıralayalım şimdi...

Koç, ‘Yanlışları düzelteceğiz’ derken Ersun Hoca’yı ve idmanları ima etti

3-1 kaybedilen Sivasspor maçının hemen sonrası. Başkan Ali Koç mikrofonlara konuştu: “Sakatlıklar da elbette şans, yumuşak doku sakatlıkları bizde daha fazla yaşanıyor. Bu durum beni endişelendiriyor. Yaptığımız yanlışları tespit ettik, bunu da acilen gidermemiz lazım.”

Bu sözler üzerine, “Samandıra antrenman sahasının zemininde de bir sorun olabilir mi? diye ikinci bir soru sordum. Koç’un yanıtı son derece manidardı. Ersun Yanal’ı ve antrenmanları ima ediyordu:

Bu yanıtla Koç, üstü kapalı da olsa yapılan antrenmanların bu sakatlıklara neden olduğunu vurguluyordu. Ve Ersun Yanal’ı işaret ediyordu.

Maç oynanırken bir anda ayağa kalkıp Comolli’nin yanına gitti

Sivasspor maçı... Fenerbahçe, rakibinin tempolu oyununa reaksiyon vermeye çalışıyor. Dakikalar ilerledikçe de Sivas’ın baskısı artıyor. Ali Koç maç oynanırken bir anda ayağa kalkıyor ve sportif direktör Damien Comolli’nin yanına oturuyor. Comolli ile konuştuktan sonra da yeniden protokoldaki yerine dönüyor. Herkes merak içinde:

Ne konuştular? Maçtan sonra yaptığı açıklamada bunun da ipuçları var.

(Sakatlıkları ima ederek) Epey zamandır sportif direktörümüze bu endişemizi dile getiriyorduk. Bir nebze yaptığımız yanlışları da biliyoruz. Tespit ettik, acilen gidermeliyiz.

Bu açıklamanın ardından gelen en önemli sözler:

“Saçma sapan 6-7 puan kaybetmeseydik, burada kaybedilen 3 puanı belki normal karşılayabilirdik. Ama bu lüksümüz yoktu. Biz kendi açımızdan gerekli tedbirleri alacağız. Bazı tedbirler radikal olabilir.”

Hocanın adını bir kere bile anmadı

Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Açıklamaların tümünde Ersun Yanal’a gönderme var ama Yanal’ın ismi yok. Başkan Ali Koç ısrarla Ersun Yanal’ın ismini telaffuz etmiyor.

Bütün bu açıklamalar ve kaybedilen puan kayıpları Yanal’a fatura ediliyor sarı lacivertli kulüpte. Ve şu yorum gündeme geliyor:

Çanlar Ersun Yanal için çalıyor. Devre arası bir hoca değişikliği olur mu?

TEKNiK ADAM-YÖNETiM iLETiŞiMi CiDDi BiR SORUN HALiNE GELDi

Peki Yanal neden hedefte? Sadece puan kayıpları değil elbette onu yönelik eleştirilerin kaynağı. Yanal’ın göreve geliş biçimi de oldukça sancılı geçmişti. Bir anlamda taraftarın isteğini yerine getirmişti Ali Koç. Aksi takdirde Yanal ismi Demokles’in kılıcı gibi sallanacaktı hocaların üzerinde. Bu hamleyle bunun önüne geçmişti.

Ersun Yanal’ın sol beki olmayan takıma (Hasan Ali Kaldırım sakatlanmıştı) kalıcı bir çözüm üretmesi bekleniyordu. Ama olmadı.

TARTIŞILAN TERCiHLER

Teknik adam-yönetim iletişimi ciddi bir sorun haline geldi Fenerbahçe’de. Yanal’ın uygulamalarının sonuç vermemesi bu iletişimsizliği daha da derinleştiriyordu. Ve Yanal’a yönelik eleştiriler yükseliyordu.

DERBiDEN SONRA DÜĞMEYE BASILACAK

Takım içinde bir otorite ve disiplin boşluğu gözle görülür hale geldi. Malatya maçında Dirar Kruse’ye (Ellerini önde bağlayarak); “Sen orada kafana göre takıl, ohh bir de çay söyle istersen, biz burada kendimizi yırtalım” diye bağırmış, araya Emre Belözoğlu girerek tartışmayı yatıştrmıştı.

Sivas maçında da Kruse gol kaçırınca Ozan isyan etti. Aynı şekilde Dirar’ın, Ozan’a bir serzenişi var.

Düne kadar takımın değişilmez ismi olan Tolga Ciğerci, kadroya giremeyince son maçta ısınmaya dahi çıkmadı. Bütün bunlar gösteriyor ki, Ali Koç’un radikal kararları yakında hayata geçecek. Bunun için de düğmeye Beşiktaş maçından sonra basılacak. Derbinin kazanılması halinde belki 1-2 hafta ötelenebilir.

Ama Yanal için tek yol kaldı. Sürekli kazanmak.

YA iTALYAN YA DA FRANSIZ TEKNiK DiREKTÖR

Kulis: Fenerbahçe’de teknik adam değişikliği yaşanırsa, yeni hoca kim olur?

Bunun için 2 ülke gösteriliyor.

Biri İtalya, diğeri Fransa.

Fransa’dan beklenen hoca için de adres Comolli olarak gösteriliyor.

Biliyorsunuz Comolli de Fransız.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNUN YANINA BİLE YAKLAŞAMIYOR

Sarı lacivertli takım, teknik direktör Ersun Yanal’ın ilk döneminde oynadığı 34 maçta 74 puan toplayarak ortalama 2.17 puana ulaşırken, ikinci 34 karşılaşmalık bölümde 1.67 puanda kaldı.

SÜPER Lig’de lider Demir Grup Sivasspor’a 3-1 yenilerek rakibinin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de ikinci Ersun Yanal dönemi istenilen gibi gitmiyor. 2013-2014’te şampiyonluğa taşıdığı sarı lacivertlilere, geçen sezonun 16. haftasında tekrar gelen Yanal, ligde 34 maça çıktı. Bu 34 karşılaşmada Fenerbahçe, sadece 15 galibiyet alarak taraftarını üzdü. Sarı lacivertliler, bu dönemde 12 beraberlik ile 7 yenilgi aldı. Fenerbahçe bu süreçte 57 puan toplarken, maç başı puan ortalaması 1.67’de kaldı. 81 MAÇTA 43 GALiBiYET k Yanal, Fenerbahçe’deki ilk sezonunda yakaladığı başarının çok uzağında kaldı.

Şampiyon olduğu sezon ligde 23 galibiyet elde eden ve 74 puan toplayan Yanal’lı Fenerbahçe, 2.17 puan ortalaması yakalamıştı. Ersun Yanal, Fenerbahçe’yle 81 resmi maçta 43 galibiyet elde ederken, 20 yenilgi, 16 beraberlik aldı. Sarı lacivertliler, Yanal yönetiminde galibiyet oranında ise yüzde 47’de kaldı.

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