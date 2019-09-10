Fenerbahçe haberleri | Aranan kan bulundu
Bursaspor maçında ilk kez forma giyen ve görev aldığı 45 dakika içinde oyunu açan milimetrik paslarıyla ve kendinden emin tavırlarıyla kalitesini gösteren Gustavo, Ersun Yanal’ın aradığı kan olarak teknik heyetten tam puan aldı.
Önceki gün hem bir sosyal sorumluluk projesine destek vermek, hem de yeni transfer Gustavo’nun durumunu görmek için organize edilen ve 2-1 kaybedilen Bursaspor maçında yedek oyuncular vasatın altında kalırken, ilk 45 dakikada sergilediği performansla Brezilyalı yıldız beğeni kazandı.
Önümüzdeki maçlarda ön liberoda banko oynayacak isim olarak öne çıkan Gustavo, tekniği, yer tutuşu, oyunu yanlamasına ve dikine açan derinleme paslarıyla 45 dakikada geçer not aldı. Maç eksiği ve uyum aşamasını atlatmak için zamana ihtiyacı olduğu da gözlenen Gustavo’nun, pazartesi oynanacak Alanya maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
Bursaspor maçının ilk yarısında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlanarak acı içinde kıvranan, çimlere yumruk atarak sağlık ekiplerini yardıma çağıran Luis Gustavo, yürekleri ağza getirdi. Brezilyalı yıldızın durumunun iyi olduğu belirtildi.
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