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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.11.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Fenerbahçe haberleri | Anderson Talisca bombası! Bu kez Beşiktaş değil...

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Ara transfer dönemi öncesi birçok yıldızı listesine alan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Matuidi, Pedro gibi dünyaca ünlü oyuncuları kadrosuna katmanın planlarını yapan sarı-lacivertlilere Çin'den bir oyuncu önerildi..

Daha önce Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi.. Brezilyalı'ya sıcak bakan teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime olumlu rapor verdiği belirtilirken, "Talisca bizi şampiyon yapar" ifadesini kullandığı öğrenildi..

FENERBAHÇE İÇİN FEDAKARLIK YAPACAK
Çin Ligi'nde zirvede yer alan Guangzhou Evergrande'de forma giyen Anderson Talisca, kulüpten ayrılmak istediğini yetkililere iletirken, menajerlerine de kulüp bulması konusunda tam yetki verdiği iddia edildi. Çin'de senelik 10 milyon euro kazanan yıldız futbolcunun bu ülkeden ayrılmak için maaşında da fedakarlık yapacağı kaydedildi..

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GOL CANAVARI
Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Guangzhou'da vazgeçilmezler arasında yer alan Talisca, bu sezon forma giydiği 24 resmi karşılaşmada 15 kez rakip fileleri havalandırdı. Profesyonel kariyerinde Bahia, Benfica, Beşiktaş ve Guangzhou formaları giyen Anderson Talisca, toplam 233 resmi karşılaşmaya çıktı..

YALNIZCA 1 KIRMIZI KARTI VAR
Bu maçlarda 90 kez gol sevinci yaşayan Brezilyalı futbolcu, 28 de asist yaptı. Kariyerinde yalnızca 1 kırmızı kart gören 25 yaşındaki oyuncu, 40 kez de sarardı.

BEŞİKTAŞ'I SIRTLAMIŞTI
Anderson Talisca, Beşiktaş'ın 2016-17 sezonu şampiyonluğunda kilit rol oynamıştı. Forma giydiği 22 lig maçında 13 kez rakip fileleri havalandıran Brezilyalı, 2 de asist yapmıştı. Sambacı, bir sonraki sezon ise siyah-beyazlı formayla 33 Süper Lig maçında 14 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

Fenerbahçe haberleri | Anderson Talisca bombası Bu kez Beşiktaş değil...

Fenerbahçe haberleri | Anderson Talisca bombası Bu kez Beşiktaş değil...

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