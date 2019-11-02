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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
02.11.2019 - 08:21, Son Güncelleme:

Fenerbahçe haberleri - Ali Koç'tan Vedat Muriqi talimatı!

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Fenerbahçe haberleri - Ali Koç'tan Vedat Muriqi talimatı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kurmaylarına Vedat Muriqi talimatı... Avrupalı devlerin peşinde koştuğu Kosovalı golcüyü devre arasında satmayacak olan Koç, sportif direktör Comolli ve yöneticilerine, "Bonservis bedeli soranlara yanıt bile vermeyin" dediği ifade edildi.

Fenerbahçe ve milli takımında attığı gollerle yıldızı parlayan Vedat Muriqi ile ilgili iddialar ara transfer dönemi yaklaşırken iyice alevlendi. Birçok Avrupa takımı tarafından takip ettirilen 25 yaşındaki Kosovalı golcüyü Ocak ayında almak isteyen kulüplerin resmi teklif hazırlığında olduğu konuşulmaya başlandı. Ancak sarı-lacivertliler, bu söylentilerle oyuncunun kafasının karışmaması için şimdiden önlemini aldı.

Başkan Ali Koç, sportif direktör Comolli ve yöneticilere Vedat Muriqi ile ilgili hiç kimseyle transfer görüşmesi yapılmaması talimatı verdi. Başkan'ın "Ocak ayında onu bırakamayız. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olmak zorunda. Muriqi bu takımın önemli parçalarından biri, ondan vazgeçemeyiz" dediği bildirildi.

ŞAMPİYONLUK HER ŞEYDEN DAHA DEĞERLİ

Koç'un ayrıca "Transfer görüşmesi yapmak, transfere onay vermek demek. Soran herkese aynı yanıtı verin, oyuncumuz satılık değil. Bu nedenle herhangi bir fiyatı yok. Ona bir değer biçmeyeceğiz. Şampiyonluk bizim için her şeyden değerli" ifadelerini kullandığı bildirildi. Comolli'nin fiyat soran menajerlere yanıt dahi vermediği gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Başka takıma gitseydi yazık olurdu" dediği Vedat Muriqi, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 9 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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Fenerbahçe haberleri - Ali Koçtan Vedat Muriqi talimatı

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