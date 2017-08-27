Fenerbahçe Gustavo Gomez transferini askıya aldı

Fenebahçe'nin Gustavo Gomez transferi Milan'ın aşırı talepleri sebebiyle gerçekleşemedi. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-lacivertliler trasnferden vazgeçti.

Fenerbahçe 2 yıllık kiralama bedeli olarak 4 milyon Euro ücret teklif etti. Sarı-lacivertliler satın alma opsiyonu olarak da 5 milyon Euro'luk bir ücret belirledi.

Milan'ın 5 milyon Euro kiralama ücreti ve 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu talebi ise kabul göremedi.

Milan geçen yaz ayında Lanus takımından 8.5 milyon Euro'ya satın aldığı Paraguaylı savunmacıyı 19 resmi maçta oynattı. Gomez şu anda satış listesinde bulunuyor.