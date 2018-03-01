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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Sıradaki Haber:Fenerbahçe'den TFF temsilcileri hakkında suç duyurusu

Futbol
01.03.2018 - 20:27, Son Güncelleme:

Fenerbahçe günleri hakkında konuştu! Ortega...

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Ortega, Fenerbahçe günleri hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı! 16 yıl önce sarı lacivertlilere River Plate'den transfer edilen ancak takımdan 1 sene içidne ayrılan Ariel Ortega, "30 yaşında futbolu bırakmak zorunda kalmıştım" ifadesini kullandı.

 

Arjantin basınına konuşan Ortega, "Zor zamanlar geçiriyordum. Ayrılma kararını bir anda almadım. Bir ay, temsilcimle konuştum ve İspanya veya İtalya'ya kiralık olarak gitmek istediğimi anlattım. 30 yaşındaydım, Dünya Kupası'nda bir kez daha oynamak ve halen Arjantin Milli Takımı'nda yer almak istiyordum. Türkiye'deyken bu imkansızdı. Rahat hissetmiyordum. Hollanda ile yapılan dostluk maçına gittim, oradan Arjantin'e geldim ve geri dönmedim. Kariyerimin en kötü anıydı. 30 yaşında futbolu bırakmak zorunda kalmıştım. Avukatlara cebimdem çokça para verdim ancak hiçbir şey net değildi. Daha sonra Newell's belirdi ve yeniden futbol oynayabildim" dedi.

Ortega, daha önce yazdığı kitapta da Fenerbahçe günlerinden "işkence" diye bahsetmişti.

Ariel Ortega, "Soyunma odasında hoşgörü az ya da yok denecek kadar azdı. Kültür olarak, biz Arjantinlilere ters bu ülkede antrenmanlar dışında bir şeyler içip bir akşam yemeği yiyebileceğim, yalnızlığımı paylaşabileceğim bir arkadaşım bile yoktu. Soyunma odasındaki ve takım içindeki bu durum öyle basit bir şey değildi. Çünkü arkadaşlar arasında bir şeyler paylaşmak futbolun en hoş taraflarından biridir ve sağlam takım kimyası oluşturmak için gereklidir. Orada bulunduğum 4 ay benim için işkence gibi geçmişti ve Fenerbahçe yönetiminin benim için ödediği 7.5 milyon dolardan dolayı benim serbest kalmama ve ayrılmama izin vermeleri pek olası değildi" ifadesini kullanmıştı. (Ajansspor)

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