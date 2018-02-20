Fenerbahçe Güney'e indi! Flaş ziyaret...
Fenerbahçeli yöneticiler dernek ziyareti kapsamında Mersin'e şehre gittiler.
Önder Fırat, Mahmut Uslu, Şekip Mosturoğlu gibi yöneticiler Mersin’e giderken burada temaslarda bulunacaklar. Başkan Aziz Yıldırım ise yarın Hatay’a giderek hem derneği ziyaret edecek hem de Fenerbahçe Derneği tarafından açılacak işitme engelliler okulunun açılışını yapacak. Yıldırım daha sonra Hatay’daki sınır birliklerini ziyaret edecek. Seçim çalışmalarını sürdüren Ali Koç da bugün Tüsiad üyeleri ile bir araya gelecek.
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