Fenerbahçe gruplarda

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Christophe Lecourt (Fransa)
Fenerbahçe: Quesque, Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Resul Tekeli, Metin Toy (Ahmet Karataş, Burak Hazırol, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz, İzzet Ünver)
Posojilnica: Vuorinen, Petras, Koncilja, Krol, Wiese, Hurska (Pusnik, Siewierski, Michel, Rainer)
Setler: 25-22, 25-16, 26-24
Süre: 83 dakika (29, 22, 32)
İlk maçı da aynı skorla kazanan sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından gruplara yükseldi.
Birinci sete etkili smaç servisler atarak başlayan Fenerbahçe, rakibin ortadan yaptığı atakları da ikili bloklarda tutarak, ilk teknik molayı 8-5 önde girdi. İkinci molayı da 16-12 üstün geçen Fenerbahçe, seti 25-22 önde kapattı.
İkinci set karşılıklı sayılarla başlarken, Fenerbahçe ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. Sarı-lacivertli takım taktik servisler atarak rakibi hataya zorladı ve ikinci molayı da 16-8 önde geçti. Sarı-lacivertliler, Sket'in dört numaradan bulduğu sayı sonrası seti 25-16 alarak, skoru 2-0'a getirdi.
Üçüncü sette Posojilnica molaları önde geçmesine rağmen Fenerbahçe skoru 18-18'de eşitledi. Sarı-lacivertliler, Gladyr'in smaç servisi ile seti 26-24, maçı da 3-0 kazandı.