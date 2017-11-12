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Fenerbahçe gruplarda

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 3. tur rövanş karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Posojilnica'yı 3-0 yendi.

Hürriyet Haber
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Salon: Burhan Felek

Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Christophe Lecourt (Fransa)

Fenerbahçe: Quesque, Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Resul Tekeli, Metin Toy (Ahmet Karataş, Burak Hazırol, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz, İzzet Ünver)

Posojilnica: Vuorinen, Petras, Koncilja, Krol, Wiese, Hurska (Pusnik, Siewierski, Michel, Rainer)

Setler: 25-22, 25-16, 26-24

Süre: 83 dakika (29, 22, 32)

İlk maçı da aynı skorla kazanan sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından gruplara yükseldi.

Birinci sete etkili smaç servisler atarak başlayan Fenerbahçe, rakibin ortadan yaptığı atakları da ikili bloklarda tutarak, ilk teknik molayı 8-5 önde girdi. İkinci molayı da 16-12 üstün geçen Fenerbahçe, seti 25-22 önde kapattı.

İkinci set karşılıklı sayılarla başlarken, Fenerbahçe ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. Sarı-lacivertli takım taktik servisler atarak rakibi hataya zorladı ve ikinci molayı da 16-8 önde geçti. Sarı-lacivertliler, Sket'in dört numaradan bulduğu sayı sonrası seti 25-16 alarak, skoru 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette Posojilnica molaları önde geçmesine rağmen Fenerbahçe skoru 18-18'de eşitledi. Sarı-lacivertliler, Gladyr'in smaç servisi ile seti 26-24, maçı da 3-0 kazandı.

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