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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
12.10.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Gran Canaria maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe Gran Canaria maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Feenerbahçe, kendi sahasında İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımıyla karşı karşıya gelecek. Sarı Lacivertli'lerin Herbalife Gran Canaria ile yapacağı maça kısa bir süre kala, Fenerbahçe Herbalife Gran Canaria maçına dair detaylar basketbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Gran Canaria maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbolun kulüpler düzeyindeki en saygın organizasyonlarından olan THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı. Daha önce bu organizasyonda defalarca final heyecanı yaşayan ve kupayı müzesine götüren Fenerbahçe, İstanbul'da İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria ile karşılaşacak. İşte, Fenerbahçe Gran Canaria maçına dair tüm detaylar...

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 12 Ekim Cuma akşamı Herbalife Gran Canaria ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşma beIN Sports3 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı yayınlanacak.

2017'DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Bu sezon THY Avrupa Ligi öncesinde 2 resmi karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'e 65-62 mağlup oldu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne ise derbiyle başlayan Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-73 mağlup etti.

Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde son dört yılda Dörtlü Final oynamayı başardı. Bunların üçünde finale çıkmayı başaran sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da düzenlenen organizasyonda kupayı müzesine götürdü. Geçen sezon ligde şampiyonluğa ulaşan, THY Avrupa Ligi'nde de final oynayan sarı-lacivertliler, transfer döneminde Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne'i renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de Joffrey Lauvergne dört sezon sonra ilk kez bu kulvarda forma giyecek. Tyler Ennis de kariyerinde ilk kez THY Avrupa Ligi'nde boy gösterecek. THY Avrupa Ligi'nin yeni temsilcisi Herbalife Gran Canaria kadrosunda önemli bir revizyona gitti. Zorlu sezon öncesinde birçok yeni ismi kadrosuna kadar İspanyol temsilcisi, başantrenörlük pozisyonuna ise Salva Maldonado'yu getirdi.

FENERBAHÇE 474'ÜNCÜ MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yla yapacağı mücadeleyle Avrupa kupalarında 474. maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 473 karşılaşmada 267 galibiyet elde etti, 206 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, tarihindeki ilk Avrupa kupası maçını 1959-1960 sezonunda FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynadı. Söz konusu sezonda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşen sarı-lacivertli ekip, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu hükmen galibiyetler aldı. Fenerbahçe, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'le eşleşti. Avrupa kupalarındaki ilk maçlarını Akademik'e karşı oynayan sarı-lacivertliler, iki müsabakayı da kaybetti.

THY AVRUPA LİGİ'NDEKİ 272'NCİ MAÇ

Fenerbahçe, yeni sezonda da şampiyonluk hedeflediği THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek 271 maç yaptı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 156 galibiyet alırken, 115 kez de salondan yenilgiyle ayrıldı.

Basketbolda 2001 yılından itibaren oynanan ve kulüpler bazındaki en büyük organizasyon olan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, ilk kez 2006-2007 sezonunda boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, Ülker ile sponsorluk anlaşması yaparak bu kulvarda A lisansını elde etti. Fenerbahçe Ülker ismiyle Avrupa Ligi'nde ilk maçını 25 Ekim 2006'da Yunan ekibi Aris'le deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, rakibine 66-58 yenildi.

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'ndeki 156 galibiyetinin 107'sini başantrenör Zeljko Obradovic'le elde etti. Obradovic'in 2013 yılında takımın başına gelmesiyle Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin iddialı takımlarından biri oldu. Sırp başantrenörle 6. sezonuna başlayan Fenerbahçe, önceki 5 sezonun 4'ünde Dörtlü Final oynama başarısı göstermiş ve 2016-2017'de şampiyonluğa ulaşmıştı. Fenerbahçe, Obradovic yönetiminde çıktığı 153 THY Avrupa Ligi maçında 107 galibiyet elde ederken 46 kez de rakiplerine yenildi.

OBRADOVİÇ'TEN GRAN CANARİA YORUMU

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın karşılaşacakları İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'nın çok tehlikeli bir ekip olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Gran Canaria mücadelesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Obradovic, "Gran Canaria, THY Avrupa Ligi'nin yeni ekiplerden biri. Çok spesifik bir basketbol oynuyorlar. Koç Salva Maldonado'yu çok yakından tanıyorum. Savunmada agresif olmaya ve hücumda da tempo yapmaya çalışıyorlar. Çok fazla sayıda üç sayılık atış kullanıyorlar. Tüm bunlardan hareketle söyleyebilirim ki çok tehlikeli bir takımla oynayacağız. Avrupa Ligi'nde her takıma karşı olduğu gibi onlara da büyük saygı duyuyoruz. İlk maçımız olması nedeniyle bu maçta taraftarlarımızın salonu doldurmalarını ve takımımıza yardım etmelerini bekliyorum." diye konuştu.

Kariyerinde ilk kez THY Avrupa Ligi'nde forma giyecek Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis ise, "THY Avrupa Ligi'nde ilk kez forma giyecek olmaktan dolayı gerçekten heyecanlıyım. Elbette evimizde oynayacağımız ilk karşılaşmayı kazanabilmeyi çok istiyorum. Bence bu sezondan ne beklememiz gerektiğini gösteren, çok faydalı bir hazırlık dönemi geçirdik. Fakat normal sezon çok daha yoğun ve zorlu olacaktır. İlk maça hazır olabilmek adına çok çalışıyoruz ve umarım bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılırız." şeklinde görüş belirtti.

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