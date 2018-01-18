Fenerbahçe, Göztepe maçına hazırlanıyor

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 15:00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenmanın ikinci bölümünde İstanbulspor maçında forma giyen oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenmanı tamamlarken; diğer oyuncular ise pas çalışmalarının ardından dar alanda yaptıkları çift kale maçla antrenmanı noktaladı.
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.